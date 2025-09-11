Aston Martin adotterà la tecnologia Cyber™ Tyre di Pirelli

Pirelli e Aston Martin hanno concordato di collaborare all'integrazione dell'esclusiva tecnologia Cyber™ Tyre di Pirelli nei futuri veicoli del marchio britannico di auto ultra-lusso ad alte prestazioni. Il sistema è il primo al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni dai sensori situati direttamente nei pneumatici stessi, elaborare tali dati con il software e gli algoritmi proprietari di Pirelli e, in tempo reale, comunicare con l'elettronica del veicolo per creare nuove funzionalità integrate nei sistemi di guida e controllo. Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, l'innovativo sistema dell'azienda italiana sarà completamente integrato nell'architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.

La tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre consente all'auto di raccogliere informazioni cruciali dagli pneumatici tramite sensori posizionati nella parte interna del battistrada. Queste informazioni, elaborate con algoritmi esclusivi dell'azienda proprietaria, vengono trasmesse a un'unità di controllo elettronico che ottimizza la dinamica del veicolo. In questo modo, le prestazioni dei principali sistemi elettronici di guida dinamica, tra cui ESP, ABS e controllo della trazione, vengono migliorate da una serie completa di dati che prima non erano disponibili.

Sia Aston Martin che Pirelli si dedicano alla creazione di

incredibili auto sportive ultra-lusso ad alte prestazioni e l'aggiunta del sistema Cyber™ Tyre rappresenta un ulteriore passo avanti tecnologico che consente ad Aston Martin di ottenere prestazioni ai vertici della categoria.