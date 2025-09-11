Abbonati
In evidenza
Automotive

Aston Martin adotterà la tecnologia Cyber™ Tyre di Pirelli

Cyber™ Tyre è il primo sistema intelligente che sfrutta sia i dati hardware che quelli software per ottimizzare le prestazioni di guida e del veicolo, grazie agli algoritmi personalizzati di Pirelli

Aston Martin adotterà la tecnologia Cyber™ Tyre di Pirelli
00:00 00:00

Pirelli e Aston Martin hanno concordato di collaborare all'integrazione dell'esclusiva tecnologia Cyber™ Tyre di Pirelli nei futuri veicoli del marchio britannico di auto ultra-lusso ad alte prestazioni. Il sistema è il primo al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni dai sensori situati direttamente nei pneumatici stessi, elaborare tali dati con il software e gli algoritmi proprietari di Pirelli e, in tempo reale, comunicare con l'elettronica del veicolo per creare nuove funzionalità integrate nei sistemi di guida e controllo. Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering, l'innovativo sistema dell'azienda italiana sarà completamente integrato nell'architettura elettronica che governa la dinamica del veicolo nei futuri modelli Aston Martin.

La tecnologia Pirelli Cyber™ Tyre consente all'auto di raccogliere informazioni cruciali dagli pneumatici tramite sensori posizionati nella parte interna del battistrada. Queste informazioni, elaborate con algoritmi esclusivi dell'azienda proprietaria, vengono trasmesse a un'unità di controllo elettronico che ottimizza la dinamica del veicolo. In questo modo, le prestazioni dei principali sistemi elettronici di guida dinamica, tra cui ESP, ABS e controllo della trazione, vengono migliorate da una serie completa di dati che prima non erano disponibili.

Sia Aston Martin che Pirelli si dedicano alla creazione di

incredibili auto sportive ultra-lusso ad alte prestazioni e l'aggiunta del sistema Cyber™ Tyre rappresenta un ulteriore passo avanti tecnologico che consente ad Aston Martin di ottenere prestazioni ai vertici della categoria.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica