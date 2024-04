Aston Martin DBX707 restyling, tutte le novità del super SUV da 707 CV

L’Aston Martin DBX707, grazie a 707 CV scalpitanti sprigionati dal suo V8 biturbo, non solo è uno dei SUV più potenti del mondo, ma anche uno dei più lussuosi e raffinati, cosa che rendono questo modello particolarmente esclusivo e desiderato. Ora, la Casa di Gaydon ha deciso di rinnovare la versione di punta del suo super SUV con un restyling che non stravolge l’essenza e le forme di questa affascinante vettura, ma punta ad affinarne numerose doti, specie dal punto di vista tecnologico.

Aston Martin DBX707 2024, piccole novità estetiche

All’esterno la DBX707 2024 lascia praticamente invariato il suo design, infatti sono decisamente poche le novità estetiche, tra cui spiccano le nuove maniglie delle portiere a filo che fuoriescono verso l'esterno quando la vettura viene aperta, a cui si aggiungono i nuovi specchietti laterali con vetro a filo.

Sul fronte della personalizzazione troviamo cinque nuove livree esterne: Nero Epsilon, Giallo Helios, Verde Sprint, Verde Malachite e Verde Aura, a cui si somma il Podium Green, in precedenza offerto esclusivamente sulla DBX70. Disponibili anche nuove finiture per i cerchi in lega, tra cui Satin Black per i cerchi Fortis da 23 pollici e Copper Bronze per i cerchi Forged da 23 pollici.

Abitacolo rinnovato

Totalmente rinnovato l’abitacolo, sia nel design che per la scelta dei materiali, senza dimenticare l’adozione di un nuovo infotainment. Osservando gli interni è possibile apprezzare un nuovo volante a tre razze con la parte bassa della corona schiacciata, bocchette d’aereazione ridisegnate, una nuova console centrale e una inedita e vasta scelta di rivestimenti e materiali.

I clienti possono optare per tre diverse scelte per gli allestimenti: si parte dall’Inspire Comfort dotato di ricami a matrice e trapuntature, seguito da Inspire Sport caratterizzato da ricami vettoriali e infine l’Accelerate con rivestimenti in Alcantara. I più esigenti possono approfittare dell’esclusivo servizio di personalizzazione su misura chiamato Q by Aston Martin.

Dotazione e tecnologia

Tra le novità più interessanti spicca l’infotainment con display centrale da 10.25 pollici che permette di controllare le principali funzioni della vettura, con alcune che possono essere gestite anche tramite alcuni comandi fisici presenti sul grande tunnel centrale. Non manca infine una nuova strumentazione digitale con schermo da 12 pollici e il sistema audio ad alta fedeltà Aston Martin Premium Audio 800w a 14 altoparlanti. Mentre optional troviamo un impianto audio firmato Bowers & Wilkins.

Motore da 707 CV

Sotto il cofano batte il noto e potentissimo V8 biturbo 4.0 litri da 707 CV e 900 Nm scaricati sulla trazione integrale (in grado di inviare fino al 100% della coppia all'asse posteriore) e gestiti dal cambio automatico a 9 rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto 0-100 km/h effettuato in circa 3 secondi e di una velocità massima di circa 310 km/h. I "bollenti spiriti" della vettura vengono tenuti a bada da freni anteriori da 420 mm e da posteriori in carbonio ceramico da 390 mm.

Debutto e prezzo

L'Aston Martin DBX sarà in vendita nel secondo trimestre del 2024 e i prezzi ufficiali verranno comunicati nelle prossime settimane, ma ricordiamo che l'attuale versione parte da 262.

664 euro.