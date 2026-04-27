Audi Q4 e-tron, più muscoli e intelligenza: a partire da 43.350 euro

Il panorama della mobilità elettrica si appresta a vivere una nuova fase con il debutto italiano della nuova Audi Q4 e-tron, previsto per il terzo trimestre del 2026. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un’evoluzione profonda che la Casa di Ingolstadt ha progettato per rendere la sua bestseller elettrica più versatile ed efficiente che mai. Questo SUV compatto incarna perfettamente il motto "all’avanguardia della tecnica”, portando su strada soluzioni che fondono un’estetica di carattere con una tecnologia d’avanguardia. Ora vediamo nel dettaglio.

Due carrozzerie per una presenza stradale muscolare

La nuova Audi Q4 e-tron viene proposta nelle due iconiche configurazioni di carrozzeria: SUV e Sportback. Il design esterno appare oggi molto più affilato e distintivo rispetto al passato. La vista laterale è dominata da una linea di cintura ascendente, mentre il frontale è caratterizzato dall’ampio single frame, ora rifinito in tinta con la carrozzeria. I marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano visivamente la celebre trazione integrale del Brand, mentre i paraurti e le prese d’aria sono stati completamente ridisegnati.

Un elemento distintivo della versione Sportback è rappresentato dai montanti D fortemente inclinati, che ne slanciano la silhouette. La personalizzazione estetica raggiunge nuovi livelli grazie alla disponibilità di cinque cerchi dal design inedito e tre nuove colorazioni: verde salvia, grigio Tambora e blu plasma. Il retrotreno si distingue per la pulizia delle linee e l’adozione di un estrattore sportivo.

Il "palcoscenico digitale" e l'IA

Gli interni sono stati oggetto di una rivoluzione radicale, introducendo la soluzione denominata "Audi digital stage" (il cosiddetto palcoscenico digitale), portata al debutto dalla sorella maggiore Q6 e-tron. Questo ecosistema digitale, di serie sin dal primo livello di allestimento, si compone di un Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e di uno schermo MMI da 12,8 pollici.

La vera innovazione per il segmento è rappresentata dallo schermo da 12 pollici dedicato esclusivamente al passeggero anteriore, il più ampio mai adottato da Audi, che permette una fruizione multimediale indipendente. Per il conducente è inoltre disponibile l’head-up display con realtà aumentata, che proietta informazioni su un’area virtuale dalla diagonale di ben 70 pollici. Le indicazioni della navigazione e le avvertenze degli ADAS appaiono come se "fluttuassero" davanti alla vettura, integrandosi perfettamente con il mondo esterno grazie a uno sviluppo prospettico in funzione della direzione di marcia.

La digitalizzazione è supportata dal sistema operativo Android Automotive OS e dall'integrazione nativa dell'Audi app store, che consente di installare app di terze parti direttamente nell'MMI senza l'ausilio dello smartphone. L'assistente vocale intelligente, dotato di funzione di autoapprendimento, beneficia dell’interazione con l’intelligenza artificiale ChatGPT, permettendo di rispondere a domande complesse sul veicolo in modo naturale.

Abitabilità e comfort "Cocoon"

Nonostante le dimensioni esterne siano simili a quelle di un SUV compatto come Audi Q3, l'architettura elettrica garantisce uno spazio interno paragonabile a quello di un SUV full size come Audi Q7. I sedili sportivi sono offerti di serie, così come il pregiato rivestimento "softwrap", che si estende senza soluzione di continuità dai pannelli porta alla plancia, creando un accogliente effetto "cocoon".

La console centrale è stata ridisegnata per massimizzare i vani portaoggetti e ospita un nuovo sistema di ricarica induttiva per smartphone da 15 Watt, dotato di raffreddamento per evitare surriscaldamenti durante l'uso. La connettività è garantita da quattro porte USB-C (due sotto il bracciolo centrale e due per i passeggeri posteriori), mentre l'esperienza sonora può essere elevata grazie al sistema audio Sonos premium sound system.

Efficienza e meccanica: il nuovo motore APP350

L'efficienza della nuova Audi Q4 e-tron è aumentata del 10% rispetto al modello precedente. Tutte le varianti adottano ora al retrotreno il nuovo motore sincrono a magneti permanenti della serie “APP350”. Le nuove elettroniche di potenza utilizzano semiconduttori al carburo di silicio, che riducono le dissipazioni energetiche ai carichi parziali, mentre il software di gestione del powertrain garantisce una spinta costante anche con livelli minimi di carica della batteria.

Un ulteriore affinamento meccanico riguarda il sistema di trasmissione: è stato sviluppato un lubrificante a bassa viscosità che riduce gli attriti interni, permettendo di guadagnare fino a 12 chilometri di autonomia WLTP in presenza di basse temperature.

Gamma motori, autonomia e prestazioni

La gamma italiana si articola su tre diverse configurazioni tecniche e quattro allestimenti:

e-tron: trazione posteriore, batteria da 63 kWh (59 kWh netti) e potenza di 204 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi con un'autonomia fino a 440 km (451 km per Sportback);

e-tron performance (Long Range): trazione posteriore, batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di 286 CV. Questa variante garantisce un'autonomia record fino a 592 km WLTP nella versione Sportback (578 km per il SUV), con uno scatto 0-100 km/h in 6,6 secondi;

e-tron quattro performance: trazione integrale elettrica, batteria da 82 kWh e potenza di ben 340 CV. È il modello più performante, capace di raggiungere i 100 km/h in 5,4 secondi, con un'autonomia massima di 554 km (Sportback).

Per le versioni più potenti la velocità massima è autolimitata a 180 km/h, mentre la variante d'ingresso si ferma a 160 km/h.

Ricarica rapida e bidirezionale

La potenza di ricarica in corrente continua (DC) è stata portata a 185 kW, un incremento di 10 kW rispetto al passato. Questo permette di recuperare fino a 185 chilometri di autonomia in soli 10 minuti e di passare dal 10% all'80% di carica in meno di 27 minuti. Il sistema Plug & Charge semplifica le operazioni presso le stazioni IONITY ed ewiva, avviando la ricarica e la fatturazione automaticamente al collegamento del cavo.

La vera rivoluzione energetica è però il debutto della ricarica bidirezionale. Grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), l’auto può alimentare dispositivi esterni (come e-bike) tramite una presa da 2,3 kW nel bagagliaio o un adattatore esterno che può arrivare a 3,6 kW. La funzione Vehicle-to-Home (V2H) permette invece alla batteria dell'auto di fungere da sistema di accumulo domestico, restituendo energia alla rete di casa (disponibile inizialmente in Germania, Austria e Svizzera).

Sicurezza e Assistenza alla Guida evoluta

Audi ha integrato tecnologie di assistenza derivate dai segmenti superiori. La dotazione di serie è ricca e comprende:

sistema di ausilio al parcheggio plus;

assistenza al mantenimento della corsia con emergency assist;

frenata automatica d’emergenza, collision avoid assist e assistente alla svolta.

Tra le opzioni più avanzate spicca l’assistente adattivo alla guida evoluto, che utilizza i dati online e il machine learning per gestire la centralità della corsia anche in assenza di segnaletica orizzontale. In autostrada, sopra i 90 km/h, il sistema supporta il cambio corsia assistito tramite indicazioni nel quadro strumenti. Infine, l’assistente al parcheggio è ora in grado di "imparare" fino a 5 diverse manovre ripetitive effettuate dal conducente.

Comunicazione Visiva con OLED 2.0

L'illuminotecnica compie un salto generazionale con la tecnologia OLED di seconda generazione. I gruppi ottici posteriori fungono da display per la comunicazione con l’ambiente esterno: se un altro utente si avvicina a meno di due metri dalla vettura ferma, tutti i segmenti OLED si accendono per segnalare il potenziale pericolo (segnalazione di prossimità). I clienti possono inoltre scegliere tra quattro diverse firme luminose per personalizzare l'aspetto dei proiettori Matrix LED e dei fari posteriori direttamente dall'MMI.

Listino prezzi

id="docs-internal-guid-5d46f381-7fff-8821-ff26-b169a8ee05a5">La nuova Audi Q4 e-tron sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre del 2026. Il listino parte da 43.350 euro per la versione e-tron da 204 CV con batteria da 63 kWh.