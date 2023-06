Audi Q5 vS Mercedes GLC, D-SUV premium a confronto

Tra i modelli più apprezzati e richiesti prodotti dai Costruttori premium troviamo i SUV di Segmento D, vetture versatili e dal forte appeal, in grado di soddisfare esigenze di una clientela molto eterogena, ma unità dalla necessità di avere una vettura confortevole, lussuosa e blasonata. Tra i modelli più desiderati di questo segmento troviamo l’Audi Q5 e la Mercedes GLC.

Mercedes GLC, le caratteristcihe

Recentemente aggiornata, la Mercedes GLC sfoggia un design moderno e accattivate che si distingue per gli spigoli tagliati e i tratti netti che esaltano la personalità e la presenza su strada della vettura. Il frontale è totalmente nuovo, grazie a proiettori inediti che si uniscono in un unico elemento con la nuova mascherina, così come la vista posteriore che sfoggia fari che si sviluppano in senso orizzontale e vantano una firma luminosa tridimensionale. I più sportivi possono optare per il pacchetto AMG Line che offre passaruota in tinta con la carrozzeria e numerosi accessori firmati AMG. I cerchi in lega disponibile spaziano dai 18 ai 20 pollici e sono disponibili in vari modelli e colorazioni.

All’interno troviamo una versa e propria rivoluzione tecnologica che riprende le recenti Classe S e Classe C. Al primo sguardo saltano all’occhio i due display di grandi dimensioni. Il primo è obliquo ed è posto al centro della plancia: parliamo dello schermo da 11,9 pollici dedicato all’infotainment MBUX che gestisce tutte le funzioni multimediali dell’auto, dalla navigazione GPS, passando per la climatizzazione, senza dimenticare connettività, sistemi ADAS, impianto audio e tantissimo altro ancora. Come strumentazione troviamo invece lo schermo digitale da 12,3 pollici. La vettura può essere personalizzata con materiali di primissima qualità, non mancano infatti una vasta scelta di rivestimenti in pelle e di inserti pregiati.

La gamma di motorizzazioni della nuova GLC prevede solo motori solo ibridi, mild o plug-in hybrid. Si parte dal benzina mild hybrid 2.0 litri, declinato negli step di potenza da 204 CV e 258 CV. Sul fronte dei diesel mild hybrid troviamo invece il 2.0 litri da 197 CV e 440 Nm di coppia massima. Se si vuole optare per una soluzione ibrida plug-in, s può scegliere tra il benzina declinato negli step da 313 o 381 CV, oppur epe ril diesel con 335 CV complessivi. In ogni caso, le versioni plug-in offrono un’autonomia in modalità 100% elettrica che può addirittura raggiungere i 120 km con una carica di elettricità.

Audi Q5, le caratteristiche

L’Audi Q5 riprende i classici stilemi della Casa dei quattro anelli, distinguendosi per l’iconica griglia single frame ottagonale, abbinata a prese d'aria laterali e chiamata a dividere la suggestiva firma luminosa a LED. Dietro offrono un forte impatto scenico i gruppi ottici dotati di tecnologia OLED digitale mentre le muscolose fiancate sono enfatizzate da cerchi in lega che possono raggiungere una misura di ben 21 pollici. Chi desidera un aspetto più grintoso può puntare sull’allestimento S-Line, sia esterno che interno.

A proposito dell’abitacolo, dentro spicca l’ampio display da 10,1 pollici dedicato al sistema di infotainment che permette di gestire numerose funzioni, a partire dal sistema di navigazione, passando per la connettività per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto), senza dimenticare l’impianto audio, l’assistente virtuale integrato Amazon Alexa e le altre funzioni della vettura. Dietro lo sterzo con comandi multimediali troviamo il Virtual Cockpit da 12,3 pollici che può essere settato a seconda delle esigenze.

La gamma di motorizzazioni si apre con l’unità mild hybrid 2.0 litri TDI da 163 CV, seguito da un 2.0 litri TDI da 204 CV. Al vertice dell’offerta dei propulsori a gasolio troviamo il 3.0 litri TDI, proposta nella variante da 286 CV. Per quanto riguarda i benzina, segnaliamo invece la presenza del 2.0 litri turbo benzina da 204 CV o da 265 CV. Non mancano due proposte ibride plug-in basate sempre sul 2.0 litri turbo a benzina, rispettivamente con potenze da 299 e 367 CV.

Mercedes GLC VS Audo Q5: similitudini e differenze

Per quanto riguarda le dimensioni, la Q5 misura 4,68 metri di lunghezza, mentre la Mercedes 4,71, anche il resto delle proporzioni risultano decisamente simili. La GLC però può vantare un bagagliaio più ampio, visto che arriva a 600 litri, superando di molto i 550 litri della Q5. Il design è molto differente: la Q5 ha più spigoli, mentre la GLC vanta diverse forme morbide.

All’interno si trovano due differenti filosofie ergonomiche: entrambe vantano una strumentazione digitale, mentre lo schermo per l’infotainment, per la Q5 risulta “sospeso” e posizionato in alto alla console centrale, mentre quello della GLC è più in basso e si sviluppa in senso verticale, inoltre quest’ultimo è 11,9 pollici contro quello dell’Audi che misura 10,1 pollici. Sulla plancia della Q5 si notano più tasti fisici, mentre da questo punto di vista quella della GLC risulta più “pulita”.

Entrambe le finiture sono di altissimo livello, inoltre il livello di personalizzazione è talmente elevato da sembrare quasi esagerato.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, entrambe hanno motori entry-level a benzina che partono da 204 CV, mentre il diesel d’ingresso dell’Audi ha solo 163 CV contro i 197 della Mercedes. La Q5 fa a meno del motore plug-in diesel, mentre i motori benzina-elettrici ricaricabili sono equiparabili.

Versioni e prezzi

Gamma Audi Q5

Q5 35 TDI S tronic 163CV da 55.250 euro

Q5 40 TDI quattro S tronic 204CV da 58.100 euro

Q5 50 TDI S Line quattro Tiptronic 286 CV da 75.800 euro

Q5 40 TFSI quattro S tronic 204CV 5porte da 55.050 euro

Q5 45 TFSI quattro S tronic 265CV da 64.100 euro

Q5 50 TFSI e quattro S tronic 299 CV da 62.150 euro

Q5 55 TFSI e S line quattro S tronic 367CV da 75.500 euro

Mercedes GLC