Audi Q6 e-tron: gli interni saranno rivelati durante l'IAA di Monaco

Per Audi è tempo di fissare e programmare il futuro, che passa anche dal lancio della nuova Q6 e-tron, un SUV fondamentale per le stategie di mercato del costruttore tedesco. L'occasione per far assaggiare al grande pubblico un po' delle qualità essenziali di questo modello è l'IAA Mobility di Monaco di Baviera, che aprirà i battenti nei prossimi giorni. Dunque, appuntamento fissato alla Group Media Night quando verranno svelati gli interni e il concept digitale di questo inedito veicolo costruito sulla brillante e moderna a piattaforma Ppe (Premium Platform Electric).

Lo spazio pensato in funzione dell'essere umano

Il prossimo 3 settembre, Marc Lichte, responsabile del design Audi, toglierà il velo all'abitacolo della Q6 e-Tron. Questo nuovo modello della Casa dei Quattro Anelli vuole dimostrare quanta importanza abbiano le persone, che dovranno essere centrali in ogni sua forma; in questo modo ogni elemento della macchina dovrà guardare esclusivamente in funzione delle esigenze umane. La digitalizzazione evolve nella Q6 e-Tron in elemento di design. Come dichiara la stessa Audi in una nota, i display, l'infotainment e l'utilizzo dei contenuti multimediali saranno cruciali per rendere l'abitacolo un vero e proprio palcoscenico digitale.

Gli appuntamenti di Audi

Questo modello contribuisce a rinsaldare il ruolo del costruttore premium nella mobilità elettrica e connessa. Inoltre, tramite la nuova architettura elettronica E3, Q6 e-Tron si integrerà perfettamente nell'ecosistema digitale del cliente o del fruitore. Nel corso della giornata stampa del 4 settembre Q6 e-Tron sarà esposta presso il centro espositivo di Riem, nel quale la vettura sarà presente come modello di pre-serie in livrea camouflage, mentre sotto alle luci dello stand del Gruppo Volkswagen saranno mostrati capisaldi tecnici della futura mobilità elettrica Audi, compreso un powertrain realizzato sul pianale Ppe.

Durante la conferenza stampa del colosso teutonico, calendarizzata al 4 settembre dalle ore 9.10, il ceo del Gruppo Volkswagen Oliver Blume, insieme a Gernot Döllner nuovo amministratore delegato e a Hildegard Wortmann, membro del board di Audi AG con responsabilità per vendite e marketing, presenteranno i piani e le tecnologie che serviranno al marchio per riscrivere il futuro elettrico. Dal 5 settembre, l'area espositiva presso l'Open Space di Wittelsbacherplatz, a Monaco, sarà destinata alla massiccia offerta elettrica dei Quattro Anelli. Qui, la Casa di Ingolstadt mostrerà la progressiva integrazione della circular economy nella produzione di serie. I visitatori, inoltre, potranno vedere la concept Audi Activesphere, la crossover coupé, ideata e disegnata presso l'Audi Design Studio di Malibu, massima espressione tecnica e stilistica della gamma Audi Sphere.