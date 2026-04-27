Audi S5 Avant 2026: V6 familiare di sostanza, per passare inosservati

Audi S5 si pone come elemento d’unione tra la gamma “civile” di Audi A5 e l’agguerrita RS 5, punta di diamante dell’offerta. Nonostante possa sembrare quasi una terra di mezzo inesplorata dall’acquirente tipo, riserva non poche soddisfazioni, soprattutto per chi apprezza la guida “corposa” assicurata da un V6 turbo ma non intende alzare troppo l’asticella come invece avverrebbe aggiungendo anche la “R” al nome. La potenza non le manca, con ben 367 CV disponibili, così come lo spazio e la praticità classica di una delle più apprezzate station wagon degli ultimi anni - oltre alla sempre disponibile berlina sedan. Prezzi a partire da 88.850 euro.

Design e dimensioni



Audi S5 Avant mantiene un’estetica elegante, tipica del brand ma è anche in grado di mostrare i muscoli, con tutti gli elementi distintivi della linea S. Il single frame è rifinito con dettagli in argento, mentre le calotte degli specchietti e gli inserti sulle minigonne in look alluminio ne sottolineano il carattere sportivo. Il posteriore è dominato da un estrattore specifico, che rafforza la presenza su strada senza eccessi. Tra i punti apprezzabili di questo modelli vi è sicuramente la capacità di passare inosservata - eccezion fatta per i quattro terminali di scarico cromati, capaci anche di assicurare un sound gradevole ma mai troppo invasivo.

Le dimensioni crescono sensibilmente rispetto ad Audi A4: con 4,83 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e 1,44 di altezza, la S5 Avant offre una presenza importante, quasi da segmento superiore. Il peso supera i 2.000 kg, un dato che inevitabilmente influisce sulla dinamica, ma che viene gestito con buona efficacia dalla nuova piattaforma PPC (evoluzione radicale rispetto alla precedente MLB Evo) e dalla trazione integrale quattro ultra. A seconda della configurazione, sono disponibili dei cerchi in lega fino a 20”, con un design inedito e dedicato.

Interni, spazio e tecnologia



All’interno, la S5 Avant punta su un ambiente tecnologico, sobrio ma premium. Il cosiddetto Palcoscenico Digitale è composto da un virtual cockpit da 11,9 pollici e da un display centrale OLED da 14,5 pollici, entrambi curvi e orientati verso il guidatore. A questi si aggiunge uno schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici, soluzione distintiva ma che può risultare ridondante nell’uso quotidiano. La qualità percepita è elevata, con materiali come la microfibra Dinamica che si estende lungo plancia e pannelli porta, creando continuità visiva e tattile. I sedili in pelle Nappa trapuntata sono comodi e ben regolabili, con funzioni di riscaldamento (e ventilazione) e massaggio che aumentano il comfort nei lunghi viaggi.

Lo spazio a bordo è abbondante anche per i passeggeri posteriori (meglio due che tre, per via del voluminoso tunnel centrale), mentre il bagagliaio da 448 litri, espandibile fino a 1.396 litri, conferma la vocazione pratica della versione Avant. Tra le soluzioni più interessanti spiccano l’head-up display evoluto, l’illuminazione ambientale interattiva e l’impianto audio Bang & Olufsen con altoparlanti integrati nei poggiatesta, capace di creare un’esperienza immersiva.

Prova su strada e consumi



Alla guida, la S5 Avant si distingue per un carattere duplice. Il V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm, supportato da un sistema mild hybrid a 48 Volt, garantisce una spinta sempre pronta e lineare, corposa, supportando la guida con il sempre apprezzabile sound tipico di un propulsore con questo frazionamento. Le prestazioni non passano mai in secondo piano, infatti lo 0-100 km/h viene coperto in soli 4,5 secondi, con una progressione che non impressiona per brutalità, ma per fluidità e continuità, caratterizzandosi anche per un allungo quasi inaspettato. Il sei cilindri c’è e si sente sempre, arricchendo l’esperienza di guida con un sound gentile ma coinvolgente e “ricco”.

In modalità Comfort, l’auto sorprende per la sua capacità di isolare dalle imperfezioni della strada. Le sospensioni adattive lavorano in modo efficace, restituendo un assetto composto e filtrato, mentre il motore resta discreto, quasi ovattato, anche alle velocità autostradali. In città, il sistema mild hybrid contribuisce a rendere la marcia più fluida e silenziosa, con frequenti fasi di veleggio. Passando alla modalità Dynamic, il carattere cambia ma senza stravolgimenti. Le sospensioni si irrigidiscono, lo sterzo diventa più diretto e il cambio S tronic a sette rapporti risponde con maggiore prontezza, soprattutto utilizzando i paddle al volante. Tuttavia, la trasformazione non è radicale: la S5 resta una granturismo molto comoda e veloce, capace di coprire notevoli distanze con un’innata compostezza e con un ritmo instancabile. Mostra un’inaspettata agilità anche nei cambi di direzione veloci: nel corso della prova svoltasi nei pressi del Passo del Penice (PV) - un misto stretto molto tortuoso - ha saputo rispondere con estrema solidità e rapidità nei cambi di direzione.

Tra le curve emerge un comportamento solido e prevedibile, a tratti anche affilato. La trazione integrale quattro garantisce grande stabilità e permette di affrontare i percorsi più guidati con fiducia, vantando un buon appoggio anteriore e tanta trazione in uscita di curva, anche grazie al differenziale sportivo posteriore. Lo sterzo è preciso e ben calibrato, ma il peso si fa sentire, senza però compromettere troppo l’agilità complessiva. Manca inoltre un sistema di torque vectoring evoluto come quello visto sulla più aggressiva RS 5, che avrebbe potuto rendere la dinamica ancora più incisiva, ma il differenziale presente svolge già un lavoro eccelso. Nel complesso, la S5 Avant è rapida e piacevole, ma non cerca di estremizzare l’esperienza di guida. Piuttosto, punta su un equilibrio generale che privilegia la facilità e la sicurezza.

Prezzi e considerazioni finali

La S5 Avant parte da circa 88.850 euro, con l’allestimento più ricco - Sport Attitude - che supera i 98.500 euro. Una cifra importante, che la colloca in diretta competizione con modelli come la BMW M340i xDrive e la Mercedes-AMG C 43 4MATIC, ma prendendo le distanze per un approccio più gentile e composto al design, cercando una maggior sobrietà sportiva rispetto alle altre rivali teutoniche.

Nel complesso, la nuova Audi S5 Avant è una sportiva matura, che non punta a stupire con un carattere estremo ma a offrire prestazioni elevate in un contesto di grande comfort e qualità.