Audi Sport, 40 anni fa la nascita di un mito

Probabilmente lo speravano, ci credevano, ma difficilmente quel manipolo di coraggiosi uomini avrebbe mai immaginato il successo fragoroso che la loro divisione avrebbe avuto nel corso delle decadi. Il 10 ottobre del 1983 nasceva l'Audi Sport GmbH, con il rombo rosso a identificare i modelli più cattivi e performanti dei Quattro Anelli. Da allora sono arrivati una lunga serie di successi, di trionfi sportivi, dallo sterrato alla pista, ma - soprattutto - la consapevolezza di rappresentare un elité a quattro ruote. I modelli di serie dell'Audi Sport sono un punto di riferimento per sportività ed esclusività.

I numeri della divisione sportiva

Negli ultimi dieci anni Audi Sport ha sfornato la bellezza di 250.000 vetture, ma è stato il 2022 il momento del record con ben 45.515 vetture. Per raggiungere questi risultati strabilianti, la gamma Audi Sport conteggia attualmente 16 proposte differenti, tutte speciali, tutte esclusive. Si parta dalla compatta RS 3 Sportback per arrivare alla supercar per antonomasia, la R8, ma non bisogna dimenticare il maxi SUV RS Q8 o la Granturismo RS e-tron GT. In Italia i Quattro Anelli si issano al primo posto tra i marchi premium high performance con una quota di mercato che, nel 2023, tocca il 35%.

Audi Sport, il presente tra programmi e festeggiamenti

Audi Sport è adesso impegnata in quattro aree di business. Allo sviluppo e alla produzione di modelli ad alte performance si aggiungono la gestione dei programmi sportivi ufficiali e dei clienti privati, la personalizzazione dei veicoli Audi exclusive e la commercializzazione dei prodotti lifestyle. Una serie di attività che accrescono la forza di un Brand esplosivo.

Il 14 ottobre 2023 si terrà un evento esclusivo, aperto al pubblico, presso l'Audi Forum di Neckarsulm. Gli esperti di Audi Sport GmbH e Audi Ag daranno a clienti e agli appassionarti delle anticipazioni dettagliate sui prodotti e sui programmi sportivi. I membri della divisione Audi Sport scenderanno poi nei dettagli dello sviluppo e della costruzione dei veicoli ad alte prestazioni, sviscerando tante curiosità. Ovviamente ci sarà la presentazione dei "40 anni di Audi Sport - Il fascino incontra le prestazioni" che offrirà una panoramica della storia della divisione sportiva Audi.