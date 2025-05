Austral, l’ibrido Renault che sorprende tra le curve della Catalogna

Ascolta ora 00:00 00:00

Una giornata di sole, il cielo terso sopra la Catalogna, e davanti a noi si apre un itinerario mozzafiato. Siamo a pochi chilometri da Barcellona, nel cuore del parco naturale di Sant Llorenç del Munt i l'Obac: strade che si arrampicano tra pini, vigneti e formazioni rocciose di arenaria, dove ogni curva è un’occasione per mettere alla prova sterzo e sospensioni. Con me, una Renault Austral Full Hybrid E-Tech da 200 cavalli, rinnovata nel design, nella tecnologia e – soprattutto – nel piacere di guida.

Il contesto è perfetto: misto veloce, saliscendi, curve in sequenza, lunghi tratti in autostrada tra Martorell e Igualada. Non serve spingere: è l’auto stessa a raccontarsi. Il nuovo frontale, ispirato al family feeling della Rafale, è più incisivo e dinamico, mentre i fari Matrix LED ritagliano una firma luminosa che dà personalità anche di notte. Dietro, il nuovo logo Renault spicca su una coda solida, pulita, contemporanea.

Ma è quando si apre la portiera che arriva la sorpresa: una telecamera nascosta nel montante sinistro riconosce il conducente. Niente chiavi, niente touch: la vettura sa chi sei e imposta automaticamente sedile, clima, stazioni radio e profilo digitale. Una funzione pensata per il presente – utile in famiglia – ma soprattutto per il futuro, quando potrà diventare un vero antifurto biometrico.

A bordo, l’atmosfera è da segmento superiore. Il largo uso di Alcantara – materiale italiano, riciclato fino al 60% – riveste sedili, plancia e pannelli porta, donando un’eleganza sportiva che si fa notare soprattutto nell’allestimento Esprit Alpine. Gli accoppiamenti tra le plastiche sono solidi, coerenti, l’insonorizzazione è sorprendente: merito di nuove guarnizioni, vetri anteriori a triplo strato e retrovisori riprogettati. E poi ci sono i nuovi sedili, con supporto laterale migliorato, cuciture raffinate e una seduta ergonomica pensata per chi macina chilometri.

Su strada, la nuova Austral è ben piantata. Merito del sistema 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti, che regala agilità in città e stabilità tra le curve, ma anche delle nuove sospensioni – più rigide ma mai scomode – e dei pneumatici Michelin da 20”, precisi e silenziosi anche sulle superfici più abrasive.

Il motore è una sintesi intelligente: un 3 cilindri turbo da 1.2 litri lavora in sinergia con due motori elettrici e una batteria da 2 kWh. Il risultato sono 200 cavalli ben distribuiti, una trasmissione automatica multimodale che lavora senza frizione e consumi dichiarati di 4,7 litri per 100 km. In accelerazione (0-100 in 8,4 secondi) la risposta è fluida, progressiva, ma è nelle riprese tra 40 e 80 km/h che si apprezza l’efficacia della nuova logica di cambio: rapida, mai brusca.

Alla voce “sicurezza” Renault ha messo in campo ben 32 sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Ci sono il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento di corsia, la frenata automatica d’emergenza anche in retromarcia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’allerta per l’apertura sicura delle portiere. Ma la vera chicca è il tasto My Safety Switch, a sinistra del volante: un solo gesto per attivare i cinque sistemi preferiti senza dover ogni volta ricominciare dal menu.

Notevole anche il comparto infotainment: il sistema OpenR Link con Google integrato gestisce tutto, dai comandi vocali alla navigazione con Google Maps, fino al Play Store con oltre 50 App dedicate. Due display (fino a 12,3”), head-up display da 9,3” e interfaccia aggiornata con animazioni fluide e un sonoro firmato Jean-Michel Jarre. C’è perfino l’app “Take a Break!” che, usando la stessa telecamera del riconoscimento facciale, suggerisce di fermarsi se rileva segni di stanchezza.

Chi siede dietro può godere di spazio abbondante, grazie al divano posteriore scorrevole di 16 cm, reclinabile in tre posizioni. Il bagagliaio, a seconda della configurazione, raggiunge i 1.736 litri. Anche qui, nulla è lasciato al caso.

Tre gli allestimenti disponibili – Evolution, Techno ed Esprit Alpine – con una dotazione già completa fin dalla base. La nuova Renault Austral arriverà nelle concessionarie italiane a cominciare dal mese di giugno con prezzi a partire da 35.

600 € per la versione mild hybrid in allestimento Evolution. Se la precedente aveva convinto, questa versione aggiornata lo fa con ancora più decisione. Soprattutto in una giornata come questa, tra sole, vento, e curve da ricordare.