Cantanti e divi di Hollywood, la passione per le auto

Il mondo delle auto affascina da sempre e in modo trasversale tante e diverse categorie di persone: a maggior ragione, chi può permettersi modelli più esclusivi corre dai concessionari per acquistare quello più sportivo o il Suv più comodo ma anche la vettura più veloce o dal design più elegante. È il caso di attori e cantanti famosi in tutto il mondo spesso paparazzati con mezzi all'ultimo grido.

L'auto di Clooney

Tra le vetture più amate da un mito di Hollywood, George Clooney, figura la Porsche 911 Speedster (964) tra le più importanti della sua collezione: si tratta di una Carrera 2 cabriolet del 1993 progettata per essere un'auto per veri guidatori tant'è che ne sono state prodotte soltanto 931 esemplari tra il 1992-1994 con 427 che sono arrivate negli Stati Uniti. Anche se la Porsche Speedster affonda le sue radici al 1954 e alla prima 356, la 964 era semplice, accattivante diventando un must tra gli amanti del segmento. Tra le particolarità possiede un parabrezza più basso della cabriolet e anche una piccola cappottina in caso di emergenza come può essere un acquazzone improvviso.

La Bugatti di Tom Cruise

Un altro divo di Holliwood, Tom Cruise, possiede una Bugatti Veyron del 2005 dotata di un motore a 16 cilindri e 1001 cavalli da quasi due milioni di dollari. Dotata di una velocità massima superiore a 400 km/h e la capacità di accelerazione da 0 a 100 in meno di tre secondi, anche gli esperti pensavano che fosse impossibile raggiungere queste specifiche prestazionali su strada. La Veyron è considerato un veicolo iconico, la "supercar" che ha catapultato Bugatti nel moderno panorama dell'automotive ma c'è un oiccolo giallo che riguarda proprio l'attore. La Casa francese gli ha impedito di poter acquistare altri modelli perché nel 2006 forzò l'auto davanti ai suoi fan riuscendo a far scendere l'ex moglie rimasta momentaneamente bloccata. Questa cattiva pubblicità non piacque all'azienda che da quel momento lo inserì in "lista nera". La Bugatti Veyron, però, ha spopolato tra le star di Hollywood tant'é che fu acquistata anche da un altro mito che risponde al nome di Sylvester Stallone.

Le auto di Cage e Nicholson

Un altro intramontabile attore mondiale, Jack Nicholson, possiede alcune auto ma la più famosa è quella utilizzata anche nel film "Le streghe di Eastwick" ed è la Mercedes 600, gamma di auto extra-lusso prodotta dal 1963 al 1981. La serie 600 fu molto diversa dalla serie 300 su vari aspetti quali caratteristiche, prezzo, lusso e status. La Mercedes-Benz W100 600 fu stata l'auto più costosa in quel periodo con un motore V8 da 6,8 litri, servosterzo e sterzo a ricircolo di sfere così come il raffreddamento ad acqua. Tra i limitati concorrenti di quell'auto c'erano Rolls-Royce, Bentley, Lincoln Continental e la Cadillac Series 75. Ne furono costruite 2.677 in totale e fu venduta per l'equivalente di 24mila dollari dell'epoca.

Nicolas Cage, invece, tra le altre possiede una Ferrari Enzo, rossa, che prese il posto della F50 prodotta in pochi esemplari con motore V12 da 660 Cv e 490 Nm di coppia. La Ferrari ha riferito che l'Enzo può andare da 0 a 100 Km/h in 3,1 secondi con una velocità massima di 357 Km/h. Quando l'attore l'acquistò valeva 670mila dollari, oggi il suo valore reale è stimato in più di 3milioni di dollari.

Cosa guidano Cate Blanchett e Julia Roberts

Tra le attrici più famose a Hollywood e in tutto il mondo figura certamente Cate Blanchett, amante dei motori tant'é che possiede un discreto parco auto tra Mercedes CLS e Audi A8 ma la più costosa e sportiva con cui si è spesso fatta paparazzare è la Porsche 911 Carrera S: sotto il cofano possiede un Flat-6 biturbo da 3 litri che eroga 443 CV con un'accelerazione da 0 a 100 Km/h soli 3,5 secondi con una velocità massima di 307 Km/h. Un'altra grande diva, Julia Roberts, affezionata cliente Mercedes e amante delle vetture spaziose: attualmente possiede e guida la GLS: dotata di un motore V8 da 4 litri, produce ben 480 cavalli. Dotata di 7 sedili, ha una potenza di velocità che arriva a 227 Km/h-

Le cantanti più famose

Per rimanere nell'azienda tedesca con sede a Stoccara, l'ex componente della Spice Girls, Victoria Beckham, anche se per tanto tempo ha avuto ed è stata testimonial di Land Rover sponsorizzando la prima Evoque, possiede una Mercedes classe G AMG: potenza fino a 430 Kw, da 0 a 100 in 4,5 secondi e arriva a 220 Km/h. Sportiva ed elegante allo stesso tempo, 3.982 di cilindrata e possiede un cambio a 9 marce. Ancora Mercedes pure per Beyoncè che possiede una Mercedes SL W113 d'epoca: prodotta in tre versioni tra il 1963 e il 1971 è conosciuta globalmente con il nome di Pagoda. Lady Gaga, invece, possiede un garage di tutto rispetto composto da ,Lamborghini Huracan, Chevrolet El Camino, Lincoln Continental, Audi R8 e la Rolls-Royce Corniche III del 1990 ma ama soprattutto il suo Ford pick-up del 1993 del valore compreso fra 30mila e 40mila dollari, un motore V8 da 5.8 litri e 240 CV.

Infine, Jennifer Lopez possiede una Porsche 911 Cabriolet GTS anche se, come il blog patentati, non guiderebbe da molti anni. Dotata di 480 cv, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e arriva fino a 311 Km/h. Stessa famiglia ma possiede un Suv è Kate Perry, proprietaria di un Porsche Cayenne del 2022 (versione coupé) che viene venduta con un motori V6 biturbo e V8 biturbo che produce da 340 a 541 CV. Nel mercato si trovano anche due modelli ibridi plug-in.