Cantanti, conduttori e ospiti di Sanremo: ecco quali auto possiedono

Siamo ormai dentro il clima del Festival di Sanremo tra i più attesi di sempre: se già si conoscono i testi delle canzoni, tutti gli ospiti e i vari co-conduttori che affiancheranno Amadeus, in pochi sanno le passioni automobilistiche degli stessi e quali autovetture posseggono o a quali hanno fatto da sponsor. Ecco una carrellata partendo da quello che si sa sui cantanti in gara per poi finire con le vetture sponsor del Festival.

Auto dei cantanti

Presenti in gara ci sono gli Articolo 31: a proposito di auto, fu celebre lo scherzo che J-Ax fece ai propri fan nel 2021 quando, come postato sul proprio profilo Facebook, disse che la Sony gli aveva regalato una Bentley decappottabile mostrandosi stupefatto in una foto con la super auto alle sua spalle. In realtà, però, si trattava di uno scherzo per testare, come disse, "l'invidia sociale". Lo spunto ci dà però modo di parlare di un'auto extra lusso posseduta, tra gli altri, anche dal tennista Djokovic che ha la Continental GTC ideata per lunghi viaggi: decappottabile, ha un motore V8 a 12 cilindri che fa volare il mezzo fino a 318 Km/h grazie ai suoi 550 cavalli. Il prezzo di partenza di questa tipologia è di 230mila euro: i modelli sono numerosi, dalla Bentayga Extended Wheelbase alla Flying Spur fino alla Continental GT, Continental GTC e alla versione Mulliner.

Il rapper Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, possiede invece un'Audi TT che è stata inserita anche su una strofa del testo "Medellin". La versione base della gamma Coupé ha un prezzo base di 53.950 euro: esiste anche nelle versioni Roadster e Coupé TFSI ma anche la TT RS. Dotata di una capacità di partenza di 305 litri, la Coupé ha una motorizzazione TFSI da 2,0 litri con una potenza di 197 CV (145 kW) o 245 CV (180 kW). Nella variante più potente con trazione integrale quattro, l'auto ha un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. In base all'impostazione che viene scelta, il sistema con cui è progettata l'autovettura interviene su sterzo, cambio di marcia ma anche sulle caratteristiche del motore.

Auto di conduttori e ospiti

Amadeus, il conduttore della 73esima edizione del Festival di Sanremo possiede un Suv della Mercedes, il classe M che dal 2015 è stato ribattezzato Gle: lungo 478 cm e laargo 191, il serbatoio può contenere fino a 95 litri con il pieno che consente di percorrere anche 1500 km. È tra le autovetture più riuscite del marchio tedesco, monta un motore V6 da 3000 di cilindrata e possiede fino a 612 cavalli. Il prezzo di partenza era di 58mila euro ma con l'aggiunta di accessorri e altri dettagli i costi aumentano.

Co-conduttore assieme ad Amadeus ci sarà Gianni Morandi che possiede lo stesso Suv ma la versione aggiornata, ossia il Gle 300: elegante e possente, raggiunge i 100 Km/h da 0 in 5,7 secondi e possiede fino a 7 sedili all'interno dell'abitacolo a testimoniare la comodità. Gli equipaggiamenti sono di serie o in versione Amg Line. Adesso disponibile anche in versione Plug-in hybrid, è disponibile con motore diesel o a benzina. Con un battery pack di dimensioni maggiorate, Gle Plug-in hybrid ha un'autonomia pari a 100 chilometri in modalità full electric. Nella prima e ultima puntata del Festival sarà presente anche la regina delle influencer, Chiara Ferragni: come abbiamo visto sul Giornale.it, la moglie di Fedez possiede una Bmw X7, uno dei Suv più importanti della multinazionale tedesca. L'auto possiede un motore 6 cilindri benzina che ha una capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. La vettura ha anche un sistema intelligente di parcheggio, 400 cavalli e un prezzo base di 107mila euro.

Non sappiamo se l'abbia anche in garage ma un'altra ospite di Sanremo, la tanto discussa Paola Egonu, è stata testimonial per la Lamborghini Huracan: con il motore V10 e una tecnologia tra le più avanzate, può offrire un’esperienza di guida impareggiabile in ogni condizione di strada anche grazie al cambio Lamborghini Doppia Frizione (LDF) e il sistema di trazione integrale a controllo elettronico. Eroga una potenza da 640 cavalli, velocità massima 325 Km/h e da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e la sua cilindrata è di 5.204. Infine, l'attrice toscana Chiara Francini, co-conduttrice della penultima serata, nel 2015 fece da testimonial per la Hyundai i10 Sound Edition: l'auto attuale può essere venduta con un motore benzina di i10 dalla potenza di 67 CV e 96.2 Nm di coppia massima. La i10 Sound Edition possiede anche un sistema di riconoscimento vocale così da poter gestire i vari comandi soltanto con l'uso della voce.

Da Mahmood ai Maneskin

Tra gli ospiti della Kermesse figura Mahmood che, nel video del brano "Soldi", si vede distintamente un’Alfa Romeo Giulietta che dal 1977 sostituì l'indimenticabile Alfa Romeo Giulia. Inizialmente la vettura prevedeva due differenti soluzioni entrambe a benzina da 1.300 cc (95 Cv) e da 1.600 cc (109 Cv) a cui poi si aggiunse in seguito anche la versione da 1.8 litri e una ancora più potente (2 litri) nel 1980. La produzione sarebbe durata per altri cinque anni prima di essere sostituita dall’Alfa Romeo 75. Ospite della seconda serata c'è Al Bano che utilizza la sua Range Rover 2.5 TD del 1993. Come ricorda Motorzoom, Albano ha spiegato che l’automobile lo ha accompagnato in lungo e in largo nelle sue tournee in Italia. " Quando io e Romina ci siamo separati, lei ha voluto la Range e gliel’ho lasciata. Però poi quest’auto è stata lasciata ferma all’aperto, anche se sotto una tettoia, per molti anni, e si era ridotta in condizioni pietose", aveva dichiarato in una passata intervista. Successivamente l'auto è tornata in suo possesso e pare che l'abbia rimessa a nuovo.

Arriviamo così a Damiano dei Maneskin, il più "semplice" di tutti: per girare nelle trafficate strade di Roma utilizza una Smart bianca basic nemmeno recentissima. Adesso, la basica coupé elettrica ha un prezzo di partenza di 20mila euro, autonomia fino a 132 km, 40 minuti il tempo di ricarica e 60 Kw la potenza massima. Ospite anche Tom Morello, famosissimo chitarrista americano che come scrivono i media d'oltreoceano è un grande patito di automobili tant'é che possiede una Mercedes Benz classe S, un'Audi Q5, una Range Rover e molte altre auto. La nostra Arisa, invece, nel recente passato ha posato sul suo profilo Instagram con un'Audi Q2 alle spalle che ha definito " il bolide migliore di sempre ". Lo ha scelto di colore verde scuro, questo cross-over (o Suv urbano) riuscitissimo dell'azienda tedesca ha un prezzo base di partenza di 29.500 euro.

L'ultima sera c'è il super ospite, Gino Paoli, che si è da sempre dichiarato amante delle quattro ruote: come si legge su Automotorinews, la sua preferita rimane l'Alfa Romeo Giulietta Spider. “ Quelli della mia generazione adoravano la Giulietta Spider, non c’è un c...o da fare ” dichiarò senza peli sulla lingua. In particolare, il modello realizzato da Pininfarina aveva un motore da 1.290 cc e 65 cv di potenza. Fu la prima auto della sua generazione a raggiungere la velocità massima di 155 km/h. La Giulietta Spider segna un'epoca dell’automobilismo italiano che poi rivelà comunque di avere altre auto tra cui Porsche e Ferrari prima di abbandonarle per vetture meno sportive e più comode. " Ne ho avute tante – dichiarò - Poi, un giorno mi sono stufato, ho pensato che l’auto serve solo per andare da un posto all’altro e ho preso la più comoda che c’era " passando al Range Rover che è " silenzioso e comodo. Puoi fare dei gran chilometri e nemmeno te ne accorgi ".

Luisa Ranieri sarà ospite di Amadeus sabato prossimo: nella serie tv in cui interpreta Lolita Lobosco si vede alla guida di una Bianchina, la macchina prodotta da Autobianchi dal 1957 al 1969. " L’auto d’epoca di Lolita è una Bianchina perfettamente funzionante, controllatissima, di un privato pugliese che l’affitta" , ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni. La minicar targata era basata sulla Fiat 500 e disponibile in versione berlina, cabriolet, station wagon e furgoncino.

Auto scelte dal Festival 2023

Per l'edizione di quest'anno, Suzuki si riconferma testimonial del Festival presentando all'esterno del Teatro Ariston due modelli della gamma giapponese: la Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid. Nel primo caso si tratta di una 100% ibrida che possiede duna batteria da 140v e un motogeneratore da 24,6kW. Inoltre, il nuovo cambio robotizzato AGS offre una elevata elettrificazione che si traduce in un calo delle emissioni e dei consumi. Prezzo di partenza, promozionale, a 29.400 euro. L'S-Cross Hybrid, con una potenza massima di 75 Kw ha il suo punto di forza nei consumi e, come per la berlina, ha un motore elettrico chiamato generatore di avviamento integrato (ISG) che funziona insieme al motore a benzina per migliorarne l'efficienza in termini di consumi ed emissioni.