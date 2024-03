Le auto che piacciono (anche) al portafoglio

Da oggetto del desiderio a strumento di mobilità, da vero e proprio oggetto di lusso fino a diventare una necessità. L’auto, negli anni, ha subito diverse trasformazioni. Nel recente passato, prima dello scossone dato dal temuto Covid-19, non era impossibile imbattersi in interminabili file di vetture in pronta consegna in concessionaria, a prezzi notevolmente scontati. Merce rara al giorno d’oggi. Dal 2020 abbiamo assistito a diversi fenomeni, primo fra tutti la forte inflazione, la perdita del potere d’acquisto, l’avvento delle auto elettrificate - ed elettriche - e il conseguente innalzamento dei listini. La scarsità delle «pronta consegna» e la maggior richiesta dell’usato d’occasione – dovuta agli ingenti tempi d’attesa del nuovo – ha fatto anche lievitare il prezzo delle auto di seconda mano, generando un effetto domino su tutto il settore. Ma siamo sicuri che non esistono più le auto a buon mercato e accessibili?

Ponendo quindi un limite di 25 mila euro, abbiamo cercato di capire quanta alternativa fosse oggi disponibile sul mercato. E il risultato è stato quasi sorprendente.

Oltre 60 modelli hanno una base di listino sotto a tale soglia. E ce n’è davvero per tutti i gusti, dai 2,80 metri della Smart elettrica (di cui a marzo terminerà definitivamente la produzione) ai 4,61 m della nuova MG HS. Tanti i marchi di derivazione cinese come DR, EVO, Cirelli, la stessa MG e altri meno noti come KGM, che sostituisce Ssangyong. Sul fronte elettrico ci sono alcune citycar come Dacia Spring, Renault Twingo o la nuovissima Citroen e-C3, da 23.900 euro e oltre 320 km di autonomia, con un motore da 113 CV e 4 metri di spazio utile per vivere al meglio la città. Non mancano poi le citycar come Hyundai i20, Kia Picanto, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio e nuova Fiat Pandina, la serie speciale dell’attuale Panda presentata pochi giorni fa, con nuovi ADAS e carrozzeria in stile Cross, il cui prezzo sarà svelato prossimamente, in attesa del modello 100% elettrico. Sul fronte Giappone si trovano Mazda 2, Mazda 2 Hybrid, ma anche Toyota Aygo X, Yaris Hybrid e le ibride di casa Suzuki, come Ignis e Swift. Fioccano anche i SUV capitanati da Dacia Duster a partire da soli 14.350 euro, seguito da MG ZS (da 17.250 euro), senza dimenticare Nissan Juke, Renault Captur e Jeep Avenger. Restando in casa Dacia, la regina nel rapporto costo/dimensioni è Jogger, con 4,55 metri a partire da 16.250 euro e motore GPL a cinque posti.

Disponibile anche a benzina o ibrida con cambio automatico, anche a sette posti, sfiorando i 25 mila euro. Da non dimenticare la nuova Fiat 600 Hybrid, dal design iconico e che da 24.950 euro offre 4,17 m di lunghezza, tecnologia e motori mild-hybrid da 100 CV con cambio automatico. Non potendo invece fare a meno del prodotto “made in Germany”, è anche disponibile nuova Volkswagen Polo da 23.350 euro, oppure modelli di casa Skoda e Seat che condividono motori e componentistica con il Gruppo Volkswagen, quali Seat Ibiza, Arona ma anche Skoda Fabia e Kamiq. Certo, alle volte bisogna scendere a compromessi con gli allestimenti, ma le possibilità non mancano e, tra incentivi e promozioni, non è impossibile imbattersi nell’affare.