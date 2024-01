Auto elettriche: ecco le hypercar più veloci del mondo

La transizione energetica del settore automotive sta lentamente stravolgendo l’intero panorama automobilistico mondiale. Le auto elettriche, oltre a diventare sempre più diffuse sulle strade delle nostre città, stanno occupando anche settori di nicchia, come quello dei modelli ad altissime prestazioni, ovvero supercar e hypercar. In questo articolo vi sveleremo quali sono le auto elettriche più veloci del mondo, ovvero quei modelli in grado di raggiungere velocità elevatissime che una volta erano ad esclusivo appannaggio di auto termiche V8, V10 e V12 e sovralimentate.

5 Lucid Air Dream

Al quinto posto della nostra classifica relativa alle auto elettriche più veloci del mondo troviamo la La Lucid Air Dream, una comoda berlina eletrica di produzione americana capace di offrire un perfetto mix di lusso, tecnologia e prestazioni, ovviamente tutto garantito in maniera ecosostenibile. La vettura targata Lucid raggiunge i 270 km/h di velocità massima, offerta dai due motori elettrici che sprigionano la bellezza di 828 kw. Anche l’autonomia risulta da record, infatti parliamo di ben 720 km con un pieno di energia.

4 Tesla Model S Plaid

Al quarto posto si posiziona invece la Tesla Model S Plaid, vero e proprio mostro di potenza grazie a tre motori elettrici che sprigionano niente di meno che 1.020 CV e una mostruosa coppia di 1.424 Nm. Le prestazioni offerte sono da auto da Formula Uno: 2,1 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo e 322 km/h di velocità massima. L’autonomia dovrebbe aggirarsi sui 390 km.

3 Lotus Evija

Sul terzo gradino troviamo invece la Lotus Evija, hypercar elettrica dotata di 4 motori e di oltre 2000 CV complessivi, in grado di raggiungere una velocità di punta di ben 340 km/h e di staccare lo 0-100km/h in meno di 3 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, il ciclo di omologazione WLTP è di circa 400 km.

2 Pininfarina Battista

La seconda auto elettrica più veloce presente sul mercato e la sinuosa e prorompente Pininfarina Battista, equipaggiata con ben 4 motori elettrici in grado di scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 1.900 CV. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, la vettura riesce a raggiungere i 350 km/h, ma a stupire ancora di più è la sua accelerazione da 0 a 100 km/h, effettuata in soli 1,86 secondi. Anche l’autonomia della Battista risulta impressionante, infatti il Costruttore dichiara ben 476 km con una ricarica di elettricità (ciclo WLTP).

1 Rimac Nevera

Il primato di auto elettrica più veloce del mondo va all’hypercar croata Rimac Nevera, vero e proprio missile a zero emissioni su ruote. Questa vettura vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,85 secondi, rendendo la Nevera una delle auto più scattanti al mondo. La cosa più assurda di questa vettura però è la sua velocità massima, ovvero 421 km/h, inoltre la sua autonomia è di ben 500 km