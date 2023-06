"Auto elettriche? Italia e Ue sono rimaste indietro": l'affondo di Ignazio Visco

Non solo il nostro Paese, ma tutte le nazioni che fanno parte dell'Unione europea sono rimaste indietro per quanto concerne la gestione degli investimenti destinati ad alimentare il mercato delle auto elettriche. Non usa tanti giri di parole il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel commentare quanto sta accadendo in questo specifico settore.

"L'Italia e l'Europa sull'auto elettrica sono rimaste indietro" , spiega il successore di Mario Draghi nel corso del suo intervento sul palco del Festival dell'Economia di Torino, "è mancata la consapevolezza dell'importanza dell'innovazione in questo campo". Insomma, secondo il governatore, nell'Unione europea la politica non ha saputo cogliere la palla al balzo al momento opportuno, lasciandosi sfuggire una ghiotta occasione.

Questo limite, tuttavia, si inserisce in una problematica di portata ancora maggiore. "Nell'innovazione digitale la leadership non è sicuramente europea" , considera Ignazio Visco. "È difficile aspettarsi che l'innovazione provenga da imprese europee, ma possiamo rientrare in tante aree e sviluppi che neppure immaginiamo" , precisa ancora. A patto, tuttavia, che i Paesi rientranti nell'Unione Europea facciano fronte comune: "Serve però unità, coesione e condivisione degli obiettivi".

La cattiva gestione dell'innovazione tecnologica dell'auto elettrica rappresentea una grossa fetta del sopra citato limite. "La questione auto è esemplificatrice del problema" , spiega ai presenti il Governatore della Banca d'Italia. "Nel 2015 ci fu una lunga discussione sul dieselgate, e a Parigi ci fu una Cop importantissima" , ricorda Visco, "già allora l'Asia era diventata il massimo produttore di automobili al mondo".