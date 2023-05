Auto più vendute ad aprile 2023: la classifica

Il mercato delle auto nuove in Italia fa segnare un altro mese positivo, infatti ad aprile 2023 il trend complessivo è stato ancora di segno più. Nel Bel Paese sono state immatricolate 125.805 vetture, che equivalgono a un incremento del 29,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Naturalmente, sulla bilancia bisogna soppesare un 2022 condizionato in modo incontrovertibile dalla guerra in Ucraina, che paralizzò l'approvvigionamento di alcuni materiali fondamentali per l'industria, causando rincari dei prezzi e ritardi nelle consegne.

Complessivamente il primo quadrimestre del mercato italiano è soddisfacente, con 552.850 immatricolazioni e un +26,9% rispetto all'anno scorso. Se, invece, il confronto viene effettuato con il 2019 (ultimo anno pre-pandemia di Covid-19) riscontriamo un trend negativo, in quanto all'epoca furono immatricolate 714.510 vetture nelle prime quattro mensilità.

Dominano le ibride, cresce la benzina

Ad aprile 2023 la benzina ha avuto uno scatto di orgoglio portando la sua quota di mercato al 29,2%, con una crescita del 2,2% rispetto a marzo. Nel frattempo l'emorragia del gasolio non si ferma, con una quota che cala al 19,7% (-1,4%), così come la leadership delle alimentazioni ibride che si consolidano al 34,8% (+0,3%). Le Mild Hybrid fanno la voce grossa, ma anche le plug-in crescono leggermente. Si riaffaccia positivamente anche il GPL, con l'8,3% delle preferenze (+0,7%), mentre il metano sprofonda allo 0,1%. In calo le elettriche, scese al 3,1% di quota mercato.

Il podio delle auto più vendute

Gli italiani si confermano amanti delle vetture nostrane, infatti non stupisce come ancora una volta a comandare la graduatoria di marzo sia la Fiat Panda, seguita dalla "sorella" Fiat 500. Sul terzo gradino del podio un'altra evergreen, la Lancia Ypsilon, che scalza la Dacia Sandero. Di seguito la top ten:

Fiat Panda (7.390)

Fiat 500 (4.129)

Lancia Ypsilon (3.720)

Dacia Sandero (3.528)

Fiat 500X (2.798)

Ford Puma (2.644)

Peugeot 3008 (2.632)

Volkswagen T-Roc (2.481)

Jeep Renegade (2.319)

Dacia Duster (2.277)

Le auto ibride più vendute

In questa classifica spiccano esattamente i tre modelli preferiti dagli italiani nel mese di marzo: Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Ypsilon.

Fiat Panda (6.859)

Fiat 500 (3.587)

Lancia Ypsilon (3.475)

Ford Puma (2.624)

Toyota Yaris Cross (2.216)

Toyota Yaris (1.461)

Suzuki Ignis (1.173)

Kia Sportage (1.103)

Alfa Romeo Tonale (975)

Renault Austral (818)

Le auto plug-in più vendute

Ancora una volta la Jeep Compass si conferma certezza di questo segmento, seguita dalla cinese Lynk & Co e della seducente Ford Kuga.

Jeep Compass (878)

Lynk & Co 01 (795)

Ford Kuga (472)

Jeep Renegade (357)

Volvo XC40 (334)

BMW X1 (211)

Alfa Romeo Tonale (185)

Opel Grandland (172)

Volvo XC60 (169)

Cupra Formentor (142)

Le auto elettriche più vendute

In questa graduatoria si afferma al comando la Tesla Model Y, che scavalca la Fiat 500e. Al terzo posto un'altra compatta da città, la Smart Fortwo EQ.

Tesla Model Y (480)

Fiat 500 (372)

smart fortwo (365)

MG4 (228)

Tesla Model 3 (224)

Dacia Spring (148)

Renault Twingo (144)

Renault Megane (143)

Peugeot 208 (129)

Audi Q4 (129)

Le auto a benzina più vendute

Sul podio delle auto a benzina più vendute in Italia troviamo ben due Volkswagen: T-Cross e Polo, rispettivamente prima e terza. In mezzo alle due tedesche si afferma la Peugeot 2008.

Volkswagen T-Cross (2.034)

Peugeot 2008 (1.856)

Volkswagen Polo (1.814)

MG ZS (1.760)

Volkswagen T-Roc (1.758)

Jeep Avenger (1.752)

Fiat 500 X (1.380)

Opel Corsa (1.247)

Hyundai i10 (1.204)

Audi A1 (1.010)

Le auto a gasolio più vendute

Il diesel non tira più come un tempo, ma alcuni modelli in particolare hanno fatto registrare dei risultati buoni: Peugeot 3008, Audi Q3 e Fiat 500X.

Peugeot 3008 (2.399)

Audi Q3 (1.277)

Fiat 500X (1.250)

Volkswagen Tiguan (1.117)

Jeep Renegade (1.061)

Jeep Compass (888)

Peugeot 308 (822)

Volkswagen T-Roc (723)

Ford Kuga (703)

Dacia Duster (671)

Le auto a GPL più vendute

Il GPL ha rialzato la china nel mese di aprile, in cui la gamma Dacia ha spadroneggiato con Sandero e Duster. Al terzo posto affermazione della DR 4.0.

Dacia Sandero (2.520)

Dacia Duster (1.428)

DR 4.0 (1.046)

Renault Captur (947)

Renault Clio (832)

Dacia Jogger (579)

Fiat Panda (460)

Kia Sportage (282)

DR 5.0 (278)

Kia Stonic (261)

Le auto a metano più vendute

Il metano, anche a causa di un prezzo alla pompa molto elevato, sta gradualmente scomparendo dai radar come dimostrano le immatricolazioni dello scorso mese.