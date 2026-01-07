Le auto più vendute in Italia nel 2025: la Top 10

Il 2025 restituisce l’immagine di un mercato automobilistico italiano sempre più pragmatico e orientato alla sostanza. Gli automobilisti premiano modelli affidabili, versatili e con un posizionamento di prezzo coerente, senza rinunciare a tecnologia ed efficienza. Citycar e SUV compatti continuano a dominare le classifiche, mentre l’elettrificazione – soprattutto nelle sue declinazioni più accessibili – consolida il proprio ruolo nelle scelte d’acquisto. La Top 10 delle auto più vendute da gennaio a dicembre racconta con chiarezza queste tendenze.

Fiat Panda

Anche nel 2025 la Fiat Panda si conferma l’auto più scelta dagli italiani, con oltre 102 mila immatricolazioni nel corso dell’anno. Un risultato che affonda le radici in una formula semplice ma estremamente efficace: dimensioni compatte, grande praticità e una versatilità che pochi modelli riescono a offrire. La Panda è perfettamente a suo agio nel traffico urbano, ma sa adattarsi anche a contesti extraurbani e montani, grazie alla presenza della storica versione 4x4. L’introduzione della tecnologia mild hybrid ne ha rafforzato l’attualità, rendendola una scelta concreta e rassicurante. Prezzi a partire da 15.950 euro.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero si conferma una delle proposte più intelligenti del segmento e chiude il 2025 con quasi 50 mila unità vendute in Italia. Dopo aver dominato il mercato europeo nel 2024, continua a convincere grazie a un rapporto prezzo-contenuti difficilmente eguagliabile. La dotazione è essenziale ma completa, la meccanica è collaudata e i costi di gestione restano contenuti. La versione Stepway, con assetto rialzato e look più dinamico, ha ampliato ulteriormente il bacino di utenza, mentre l’arrivo della nuova motorizzazione full hybrid promette di rafforzarne ancora l’appeal. Prezzi da 13.950 euro.

Jeep Avenger

Con oltre 48 mila immatricolazioni, la Jeep Avenger è uno dei modelli simbolo del 2025. Il SUV compatto del marchio americano ha saputo reinterpretare il DNA Jeep in chiave urbana, mantenendo una forte identità stilistica. Le dimensioni contenute si abbinano a un design deciso e a una gamma estremamente articolata, che spazia dai motori benzina alle versioni ibride ed elettriche, incluse varianti a trazione integrale. Una combinazione che ha permesso ad Avenger di conquistare una clientela molto eterogenea, unendo immagine, tecnologia e praticità quotidiana. Prezzi a partire da 25.200 euro.

Citroën C3

La Citroën C3 vive nel 2025 una vera e propria rinascita, tornando protagonista del mercato con oltre 38 mila unità vendute. Il nuovo corso stilistico, più robusto e ispirato al mondo dei crossover, si accompagna a un comfort di riferimento per il segmento, da sempre uno dei punti di forza del marchio francese. Nonostante le dimensioni compatte, abitabilità e qualità di marcia restano tra le migliori della categoria. Decisiva anche una strategia di prezzo aggressiva, affiancata dalla disponibilità di versioni elettrificate accessibili. Una citycar moderna e completa, proposta a partire da 16.400 euro.

Toyota Yaris Cross

La Toyota Yaris Cross si conferma uno dei B-SUV più apprezzati dal pubblico italiano, totalizzando oltre 37 mila immatricolazioni nel corso dell’anno. Le dimensioni compatte, pari a 4,18 metri, la posizione di guida rialzata e la tecnologia full hybrid ne fanno una soluzione ideale per l’uso urbano e ed extraurbano. I consumi reali particolarmente contenuti, spesso compresi tra i 20 e i 23 km/l, insieme alla riconosciuta affidabilità del sistema ibrido Toyota, rappresentano fattori decisivi nella scelta di molti clienti. Nonostante un prezzo più elevato rispetto alle utilitarie tradizionali, è percepita come un investimento sicuro. Prezzi da 28.750 euro.

Toyota Yaris

Rimanendo in casa Toyota, la Yaris “classica” continua a essere una delle utilitarie più complete sul mercato italiano, con quasi 34 mila unità immatricolate nel 2025. Compatta ma ben rifinita, offre dotazioni tecnologiche e sistemi di assistenza alla guida degni di segmenti superiori. Il sistema full hybrid, ormai ampiamente collaudato, garantisce consumi molto ridotti e una guida fluida soprattutto in ambito urbano. Nonostante potenze contenute sulla carta, la spinta dell’unità elettrica assicura prontezza nelle ripartenze, rendendola brillante e piacevole da guidare. Prezzi a partire da 24.550 euro.

Dacia Duster

La Dacia Duster resta un punto di riferimento tra i SUV compatti e chiude il 2025 con oltre 33 mila immatricolazioni. Anche con l’arrivo della nuova generazione e un listino leggermente più elevato rispetto al passato, continua a essere una presenza costante nella Top 10 da diversi anni. Spazioso, robusto e disponibile anche con trazione integrale, si rivolge a un pubblico molto ampio. La gamma motori è particolarmente ricca, con soluzioni benzina, GPL, mild hybrid, full hybrid e versioni automatiche, rendendolo adatto sia alla città sia a utilizzi più impegnativi. Prezzi da 19.900 euro.

Peugeot 208

Con oltre 31 mila unità vendute, la Peugeot 208 si conferma una delle utilitarie più riconoscibili e apprezzate sul mercato italiano. Il design, ancora oggi attuale, e gli interni curati ne fanno una scelta molto popolare, soprattutto tra i clienti più giovani. Buona anche la dotazione tecnologica, sia per quanto riguarda la connettività sia per i sistemi di sicurezza attiva. L’ampia offerta di motorizzazioni – benzina, ibride ed elettriche – consente di rispondere a esigenze diverse, mantenendo sempre una discreta vocazione dinamica. Prezzi a partire da 24.820 euro.

Renault Clio

La Renault Clio mantiene una presenza solida nella Top 10 del 2025, con poco meno di 30 mila immatricolazioni. Il progetto continua a essere apprezzato per comfort, qualità costruttiva e spazio a bordo, leggermente superiore alla media del segmento. Le versioni full hybrid, tra le più richieste, offrono una potenza complessiva di circa 143 CV e consumi contenuti, nell’ordine dei 20–21 km/l su percorsi misti. Una proposta equilibrata che resta competitiva nonostante una concorrenza sempre più agguerrita. Prezzi a partire da 18.900 euro.

MG ZS

Chiude la classifica una delle sorprese dell’anno. La MG ZS ha superato le 28 mila immatricolazioni nel 2025 grazie a una formula molto concreta: dimensioni generose (4,43 metri), dotazioni complete e un prezzo estremamente competitivo.

Se la versione elettrica ha rappresentato per molti il primo accesso alla mobilità a zero emissioni, in Italia hanno trovato ampio consenso anche le varianti benzina e il nuovo sistema full hybrid da quasi 200 CV. Una proposta razionale, pensata per massimizzare il valore percepito. Prezzi da 20.490 euro per il benzina e da 25.490 euro per l’ibrido.