Auto Shanghai 2025, Brembo presenta Greentell: il sistema frenante del futuro

In un mondo automobilistico in continua evoluzione, l’innovazione non è più un’opzione, ma una necessità. È in questo contesto che Brembo, leader globale nei sistemi frenanti, ha presentato in anteprima mondiale ad Auto Shanghai 2025 il nuovo Greentell Set: un sistema frenante di ultima generazione che promette di unire prestazioni elevate, durabilità e sostenibilità ambientale. Una novità destinata a lasciare il segno nel settore.

Un nuovo standard nei sistemi frenanti

Il Greentell Set rappresenta il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Composto da un disco e da specifiche pastiglie freno, questo innovativo kit è progettato per offrire prestazioni superiori, una maggiore resistenza alla corrosione, una durata più lunga e una drastica riduzione delle emissioni. La sua versatilità lo rende compatibile con un’ampia gamma di veicoli: dai New Energy Vehicle (NEV) alle auto con motore a combustione, dai modelli premium ai veicoli commerciali leggeri.

Green + Intelligence: la formula dell’innovazione

Il nome Greentell nasce dalla fusione di due concetti chiave: “green”, in riferimento alla riduzione dell’impatto ambientale fino all’85%¹, e “intelligence”, a testimonianza della ricerca avanzata che ha portato allo sviluppo di questo sistema. Un connubio che incarna l’approccio di Brembo alla mobilità sostenibile, senza rinunciare alle performance.

Tecnologia al servizio dell’ambiente

Uno degli elementi distintivi del Greentell Set è l’utilizzo della tecnologia Laser Metal Deposition (LMD), con cui Brembo applica un doppio strato di rivestimento privo di nickel (per il quale è stata già depositata una domanda di brevetto). Questo processo, perfezionato grazie a un approccio data-driven, non solo migliora la durata del disco, ma riduce anche in modo significativo l’usura e le emissioni di particolato.

Versatilità e performance certificate

Il rivestimento può essere applicato su diversi tipi di dischi—tra cui integrali, cofusi, leggeri e flottanti—e in combinazione con pastiglie dedicate, permette di ottenere risultati sorprendenti: fino all’80% in meno di usura e fino al 90% in meno di polveri emesse rispetto ai dischi in ghisa non rivestiti. Questi risultati non solo migliorano l’esperienza di guida, ma anticipano anche le severe normative Euro 7 previste dal 2026.

Controllo intelligente e personalizzazione

Il disco è dotato della marcatura Easy Check con logo Brembo, un sistema intelligente che permette di verificare visivamente l’usura dello stesso: quando l’immagine scompare dalla superficie frenante, è il momento di effettuare la sostituzione. In più, è possibile personalizzare il logo, rendendo il prodotto ancora più esclusivo per i costruttori automobilistici.

“Non ci limitiamo a rispettare le normative: vogliamo superarle”, ha dichiarato Daniele Schillaci, Ceo di Brembo. “I nostri clienti si aspettano il meglio, e noi lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni all’avanguardia, sostenibili e ad alte prestazioni".