Biocarburanti e mobilità elettrica, nasce l’asse Bmw Italia - Eni

Bmw Italia ed Eni a braccetto allo scopo di condividere iniziative a sostegno della transizione green del trasporto su strada guardando, in particolare, all’integrazione dei biocarburanti in un’offerta sempre maggiore di servizi per la mobilità elettrica. La lettera d’intenti siglata da Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, e Claudio De Scalzi, ad di Eni, si basa su tre punti cardine: il supporto a una mobilità sostenibile incentrata sul principio di neutralità tecnologica e sulla sinergia tra le diverse soluzioni e vettori energetici disponibili; la realizzazione di nuove proposte in ambito biocarburanti, insieme all’ampliamento dell’infrastruttura per la mobilità elettrica, anche attraverso l’individuazione di potenziali aree in cui installare nuovi hub di ricarica “On The Road” di Plenitude, con l’obiettivo di offrire alla clientela l’Hvo (l’olio vegetale idrogenato). Si tratta del biocarburante Diesel, prodotto da Enilive, ottenuto al 100% con materie prime rinnovabili e già disponibile. Una soluzione, dunque, per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti su strada. L’Hvo, infatti, può essere sin da ora utilizzato in purezza dalle motorizzazioni validate e viene distribuito attraverso le infrastrutture già esistenti.

Sia Bmw sia Eni, con Enilive, tra l’altro, il 23 giugno hanno concluso, insieme ad altre aziende e associazioni, il "Tour europeo" organizzato per promuovere, tra istituzioni e opinioni pubblica, proprio i biocarburanti, con tappa finale, dopo aver toccato anche Torino e Milano, a Bruxelles. Veicoli leggeri e pesanti hanno attraversato 20 Paesi con la volontà di dimostrare il potenziale dei carburanti da materie prime rinnovabili. Un nuovo forte messaggio alla Commissione Ue, pressata in proposito da vari fronti, affinché riveda i piani di transizione impostati sul “tutto elettrico” dal 2035 e apra, nel segno della neutralità tecnologica, ai carburanti prodotti da biomassa. E non solo, come sollecitato dalla Germania, ai carburanti sintetici (e-fuels), gli stessi ottenuti attraverso un processo di sintesi chimica che utilizza energia da fonti rinnovabili per combinare idrogeno e anidride carbonica.

La collaborazione tra Bmw ed Eni prevede l’avvio di un potenziale test dell’Hvo di Enilive per i motori Diesel e di campagne congiunte con Plenitude di marketing e di sviluppo della rete di ricarica elettrica. “Questa partnership - il commento di De Scalzi, ad di Eni - rappresenta un esempio di sinergia tra produttore energetico e industria, con l’obiettivo di creare un ecosistema favorevole in grado di coniugare ricerca e sviluppo tecnologico, necessità del mercato e obiettivi di decarbonizzazione”.

«Il nostro approccio - le parole del numero uno di Bmw Italia, Di Silvestre - è sempre stato basato sull’apertura tecnologica e sulla volontà di decarbonizzare attraverso tutte le tecnologie disponibili, purché altamente efficienti.

In questo senso siamo convinti che l’utilizzo dei biocarburanti, come l’Hvo, in purezza sui motori Diesel sia una grande opportunità. Siamo orgogliosi di lavorare con Eni ed Enilive per promuovere i biocarburanti sul mercato, oltre che continuare a collaborare con Plenitude nell’area dell’elettrico, per quanto riguarda le strutture di ricarica”.