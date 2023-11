Black Friday, gli sconti e le imperdibili offerte dedicate alle auto

Il Black Friday è ormai alle porte, il prossimo 24 novembre ci attende infatti l’ormai celebre giorno dello shopping più sfrenato, dove negozi, catene e market place online si scatenano in una vera e propria “guerra” di sconti pazzi. Il “venerdì nero” che arriva come ogni anno cade all’indomani del Giorno del Ringraziamento, si è ormai trasformato da tempo in una tradizione che coinvolge tutto il globo e non solo gli Stati Uniti, dove è nato e ha preso piede. Anche il settore automotive ovviamente non resta a guardare, con le varie Case automobilistiche che propongono offerte e promozioni di tutti i tipi e che in alcuni casi risultano decisamente molto allettanti. In questo caso sconti e promozioni non durano soltanto un giorno, ma includono tutta la settimana del Black Friday e spesso per l’intero mese di novembre. Di seguito andremo a scoprire gli sconti e le offerte più interessanti che offrono in Italia le varie Case automobilistiche.

Alfa Romeo

Chi vuole puntare su Alfa Romeo può scegliere la formula leasing denominata Leasing Alfa Top Lease che propone la Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210cv Sprint, con il primo canone a 11.125 euro, 35 canoni da 450 euro e servizi su richiesta.

Gruppo Bmw

I brand BMW e Mini puntano tutto sui servizi digitali, offrendo un upgrade del Connected Drive e dei sistemi di assistenza alla guida che risultano inclusi sui Connected Store di BMW e Mini e vengono proposto con uno sconto sul listino del 20%.

Dacia

Dacia offre per tutto il mese di novembre una interessante promozione sulla Dacia Jogger HEV. La vettura della Casa romena viene offerta con il Pack Service di serie, comprensivo di ben 3 anni di Protezione Auto che include tra le altre cose furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali e rottura dei cristalli. A questo si aggiunge anche 1 anno di Driver Insurance e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento richiesto.

Hyundai

Il Black Friday si presenta come la giusta occasione per usufruire di una serie di sconti sul prezzo finale dei modelli targati Hyundai. A questo abbassamento di prezzo si aggiunge anche la possibilità di presentare il relativo voucher per una eventuale permuta o rottamazione che può essere comodamente scaricato sul sito web ufficiale del Costruttore. Come se non bastasse, si può accedere ad una ulteriore riduzione del prezzo se si usufruisce del finanziamento.

Lancia

Il gruppo Stellantis offre per il mese di novembre tantissime promozioni, ad esmepio la Lancia Ypsilon può essere acquistata a tasso zero, sfruttando una singolare formula di appena un anno e con il TAEG che resta invariato al 3,43%.

Nissan

La Casa nipponica punta sui tassi di interesse, proponendo la promozione “Black Friday Nissan Minitasso”, lanciata in concomitanza con le celebrazioni dei 90 anni dalla sua nascita. La serie di promozioni finanziarie sarà disponibile su l’intera gamma e si potrà scegliere anche un “anticipo zero”.

Opel

Non manca anche una interessante proposta garantita dalla forma di noleggio a lungo termine Stellantis Renting dedicata alla Opel Mokka 1.2 T 100 CV Edition MT6. In questo caso il SUV-coupé della Casa tedesca veien offerta con un primo canone da 6.191 euro, seguito da 35 mensilità da 349 euro, il tutto comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, vettura sostitutiva, assicurazione RCA, Antifurto con polizza Incendio Furto e Kasko (franchigia 1.000 euro), Garanzia Perdita di Lavoro (se ricorrono le condizioni per poterne usufruire), Tassa di Proprietà, Gestione sinistri.

Renault

La Casa del Rombo spinge sulla piccola Renault Twingo che perde l’ormai famoso “pack service”, ma guadagna una mini rata mensile di appena di 90 euro che la rende appetibile ad una vasta platea di possibili clienti.