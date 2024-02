BMW CE 02, ecco l'autentico eParkourer

Due ruote per farsi notare. È BMW CE 02, né uno scooter né un ciclomotore elettrico ma un autentico eParkourer, icona della nuova Urban Mobility di BMW Motorrad, presentato ai BMW Group Media & Stakeholders Days, le giornate del futuro BMW, a Cascais, in Portogallo. Sembra uscire da un’opera di street art. Perché ha uno stile tutto suo, colorato e creativo, con un design minimalista fuori dal comune, la sella lunga e profonda che sembra fluttuare sopra le ruote a disco grandi quanto basta a garantire soliditá ed anche divertimento di guida quasi all terrain. Due gli outfit di CE 02. Nero e audace con vernice Cosmic black Uni, sella nera in tinta unita e contrasti grigio granito metallizzato. Oppure multicolor e estroverso in Cosmic Black Uni 2, sella a tre colori, set di 22 tape anche per i cerchioni e forcella dorata come tocco finale.

Sotto c’è un motore elettrico da 4 o da 11 kW, con accensione keeless e un’autonomia dichiarata di 50 o 90 km, da ricaricare come uno smartphone alla presa di corrente domestica usando un caricabatterie esterno con una potenza di 0,9 kW. Il che significa per la variante da 4 kW (possono guidarlo anche gli over 14 con patente AM), una ricarica dal 20% all’80% in 1 ora e 25 minuti, mentre con il caricatore rapido opzionale da 1,5 kW il motore da 11 kW impiega 1 ora e 40 minuti consentendo di ripartire più in fretta verso nuove avventure metropolitane (prezzi da Euro 7750 per la CE 02 4kW AM Basic a Euro 8750 per la CE02 11 kW Highline).

"BMW CE 02 è il simbolo di una nuova mobilità fun e cool e arriva dopo un 2023 dove abbiamo raggiunto il miglior risultato nella storia di BMW Motorrad vendendo 209.257 mezzi a due ruote", spiega Christian Orr, product management bmw Motorrad. "Ed è pronta a bissare il successo di BMW CE 04 che ha conquistato il 70% del mercato".

Sulle strade da maggio, BMW CE 02, dotato anche di manopole riscaldabili e, volendo, di supporto per smartphone SP Connect, si destreggia in ogni situazione, anche per sofisticati sistemi di sicurezza, dall'Asc, l'Automatic stability control, all'Rsc, il Recovery stability control, scegliendo tra 3 modalità di guida. Surf per chi ama la guida rilassata, Flow per tenere il passo nel flusso del traffico urbano, e Flash, incluso nel pacchetto Highline opzionale se si ha voglia di partire a razzo e che col motore a 11 kW si vuole schizzare da 0 a 50 km in 3 secondi. E se c’é da tornare sui propri passi, niente stress, la retromarcia è elettrica. Ma quando mai un vero parkourer vuole tornare indietro?