Bmw e Sciabile, lezioni sulla neve davvero per tutti

Ci sono marchi automotive che non si accontentano di essere brand premium, proiettati verso il futuro ipertecnologico e a emissioni zero. Ma che nascondono un animo solidale. Come BMW Italia che da 21 anni rende possibile sogni impossibili con SpecialMente, il suo programma di Responsabilità Sociale d’Impresa.

Tutto è iniziato con SciAbile, apripista (nel senso letterale) sulle nevi di Sauze d’Oulx delle poliedriche attività di SpecialMente, e dedicato a far provare gratuitamente le emozioni dello sci e dello snowboard a ragazzi e adulti con disabilitá fisiche, motorie e intellettivo- relazionali, grazie alla collaborazione dei maestri di Sauze d'Oulx Project. Ventun anni e sembra ieri. Sembra ieri che il brand ambassador Alex Zanardi, uno dei promotori di SciAbile, spiegasse come tutto si dovesse basare sul cosiddetto talento residuo, un concetto che lui ha sempre riassunto così: “Quando la vita ti obbliga ad affrontare situazioni complesse come la disabilità puoi farlo in due modi: rimpiangendo per sempre quello che hai perduto o non ti è stato dato, oppure chiedendoti cosa puoi fare con quello che ti è rimasto”.

Una lezione messa in pratica oggi anno qui in quota. Eccoli prendere disinvolti ski-lift e seggiovie del comprensorio sciistico della Via Lattea e poi scendere accompagnati e protetti da maestri di sci straordinari che li incoraggiano e sostengono con gli abbracci più che con le parole. Riavvolgendo il nastro dell’impegno e delle emozioni SciAbile vuol dire 16mila lezioni di sci gratuite con oltre 1700 allievi protagonisti, italiani e stranieri, come il gruppo di adolescenti inglesi non vedenti e ipovedenti che in questi giorni sfreccia qui sulle piste di Sportinia, nel comprensorio sciistico della Via Lattea. Con loro anche quest’anno due testimonial d’eccezione: la campionessa di boccia paralimpica Carlotta “Cocca” Visconti, una forza della natura che non si fa vincere dalla tetraparesi distonica, e Emiliano Malagoli, vulcanico campione motociclistico paralimpico fondatore della onlus Diversamente Disabili e brand ambassador di BMW Motorrad. “Mai avrei pensato di tornare a sciare senza una gamba e invece eccomi qui ogni anno, per dimostrare che è importante abbattere le barriere. Non quelle architettoniche ma quelle mentali. Perché siamo noi stessi l'unico vero limite alla nostra libertà", spiega Malagoli. “Troppe volte si pensa che i disabili impegnati in cose straordinarie siano degli eroi, ma gli eroi allontanano, invece SciAbile aggrega persone disabili che hanno obbiettivi speciali e aiuta a realizzare in pista i loro sogni”.