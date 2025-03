BMW F 900 XR: sportività e comfort in un’unica crossover

Ascolta ora 00:00 00:00

BMW Motorrad rinnova la F 900 R e la F 900 XR: le due bestsellers mantengono lo spirito dinamico e versatile delle precedenti versioni, ma con un’evoluzione tecnica e stilistica che le rende ancora più affascinanti e performanti.

La F 900 R si conferma una roadster sportiva, con una posizione di guida ancora più caricata in avanti grazie alla riprogettazione della triangolazione tra manubrio, sella e pedane. È stata pensata e concepita per chi cerca emozioni forti nel misto veloce, grazie alla nuova forcella a steli rovesciati completamente regolabile e al peso ridotto di 3 kg rispetto al modello precedente.

La F 900 XR è l’altra faccia della medaglia, la sportività in chiave touring che si ripresenta con l’aereodinamica migliorata. Meno resistenza all’aria e più protezione per il pilota grazie ad un parabrezza ridisegnato capace di ridurre le turbolenze e le vibrazioni sul casco. Aumentata la praticità nei lunghi viaggi con manopole riscaldate e presa USB-C ora di serie. Entrambe le moto condividono il bicilindrico parallelo da 895 cc e 105 CV - con omologazione Euro 5+ - e con una nuova modalità di guida Dynamic capace di enfatizzarne il carattere sportivo. Di serie anche il Dynamic Traction Control (DTC) e il BMW Motorrad ABS Pro, che migliorano la sicurezza in ogni condizione.

Abbiamo provato la F900 XR in una splendida giornata di marzo intorno al lago di Castel Gandolfo. Le temperature erano ancora fresche, ma si iniziavano a percepire i profumi della primavera: l’erba appena tagliata, l’umidità dei boschi, i primi fiori che si aprivano al sole. Il percorso scelto ha toccato il lungolago sotot la residenza papale per poi proseguire tra le mille curve dei Colli Albani e i loro scorci mozzafiato. L’asfalto perfetto ha permesso di apprezzare la precisione dell’avantreno, con la forcella regolabile che ha dimostrato un grande equilibrio tra stabilità e agilità. La moto entra in curva con facilità e, grazie al peso ridotto, cambia direzione rapidamente senza sforzo.

Il motore ha una risposta piena, rotonda, con un’erogazione corposa già dai medi regimi: il nuovo scarico Akrapovič - disponibile tra gli accessori - esalta il sound del bicilindrico, rendendolo più pieno e coinvolgente. I tratti più guidati hanno evidenziato la bontà della ciclistica: il telaio rigido e le ruote alleggerite di 1,8 kg rispetto alla precedente generazione migliorano la reattività e la precisione di guida. Il Dynamic Brake Control (DBC) ha dato prova di grande efficacia, specialmente nei tratti in discesa, dove l’elettronica aiuta a mantenere la moto ben controllata senza bloccare la ruota posteriore.

La F 900 XR si è rivelata una compagna ideale per chi ama le curve, ma non vuole rinunciare al comfort nelle lunghe percorrenze. Una crossover equilibrata, grintosa e capace di regalare emozioni forti ad ogni uscita. Prezzi: BMW F 900 R e F 900 XR si posizionano in una fascia di mercato competitiva: 9.650 euro per la F 900 R e 12.

250 euro per la F 900 XR. Considerando l’upgrade di serie in termini di elettronica, ciclistica e dotazioni, si tratta di una proposta molto interessante per chi cerca una moto versatile, sportiva e con il DNA inconfondibile di BMW Motorrad.