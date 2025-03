BMW Group, gli obiettivi di oggi e di domani: crescita, innovazione tecnologica e la rivoluzionaria NEUE KLASSE

Ascolta ora 00:00 00:00

Il BMW Group si appresta ad affrontare il 2025 con una chiara visione di crescita, sostenuta da una solida gamma di prodotti, una strategia di apertura tecnologica e soprattutto dall'ambizioso progetto NEUE KLASSE, destinato a ridefinire il futuro della mobilità premium. Il comunicato stampa del 14 marzo 2025 sottolinea l'impegno del gruppo verso un leggero aumento del volume delle vendite e una robusta generazione di free cash flow, pur mantenendo l'EBT (utile prima delle imposte) a livelli simili all'anno precedente. Un elemento chiave di questa strategia è rappresentato dalla diminuzione degli investimenti dopo il picco previsto nel 2024, frutto di una pianificazione strategica coerente.

BMW Group: i numeri del 2024

L'anno 2024 ha rappresentato un periodo di intensi investimenti per il BMW Group in tecnologie innovative, nel rinnovamento della sua gamma di modelli e nell'espansione della sua impronta produttiva globale. Nonostante un calo dei ricavi a 142.380 milioni di euro (rispetto ai 155.498 milioni del 2023), il gruppo ha centrato i suoi obiettivi di business rivisti, sebbene l'utile prima delle imposte (EBT) sia diminuito a 10.971 milioni di euro (contro i 17.096 milioni del 2023). Le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno registrato una crescita significativa, raggiungendo le 426.536 unità (+13,5%) e rappresentando oltre il 17% delle vendite totali. Questo risultato sottolinea come i BEV rimangano il principale motore di crescita per il BMW Group.

Il 2025 segnerà l'inizio di una nuova era con l'avvio della produzione del primo modello NEUE KLASSE: la BMW iX3. Questo veicolo darà il via a un'offensiva di prodotto senza precedenti, con oltre 40 nuovi e aggiornati modelli previsti entro il 2027, che condivideranno innovativi cluster tecnologici derivati dalla NEUE KLASSE. Questi cluster tecnologici, che non distinguono tra segmenti o tecnologie di propulsione, promettono massima scalabilità, maggiore innovazione e significativi vantaggi per i clienti.

NEUE KLASSE, un importante capitolo per il domani

Un aspetto fondamentale della NEUE KLASSE è la sua architettura elettronica completamente riprogettata, definita "sistema nervoso digitale" per il "Software-Defined Vehicle". Questa architettura zonale, basata su quattro "super-cervelli", incrementa notevolmente la potenza di calcolo in auto, centralizzando le funzionalità chiave e semplificando il sistema elettrico con una riduzione del cablaggio e del peso. Ciò consentirà aggiornamenti software over-the-air più rapidi e l'integrazione di future funzionalità, inclusa l'intelligenza artificiale.

L'esperienza di guida sarà rivoluzionata dal nuovo sistema di controllo integrato "Heart of Joy" e dal "BMW Dynamic Performance Control". Il "Heart of Joy", sviluppato internamente, combina le funzioni di propulsione e dinamica di guida, ottimizzando l'efficienza e massimizzando la frenata rigenerativa. L'interazione uomo-macchina compie un salto di qualità con il nuovo BMW Panoramic iDrive, caratterizzato da un innovativo BMW Panoramic Vision che proietta informazioni su tutta la larghezza del parabrezza, affiancato da un head-up display 3D, un display centrale riprogettato e un volante multifunzione. Il sistema è alimentato dal nuovo BMW Operating System X, basato su Android Open Source Project (AOSP), che offre elevate capacità di aggiornamento e personalizzazione.

Sesta generazione della tecnologia BMW eDrive

Nell'ambito dell'elettrificazione, la NEUE KLASSE introduce la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, con una batteria ad alto voltaggio basata su celle rotonde e un sistema a 800 volt. Questa combinazione promette un aumento del 20% della densità energetica, una ricarica più rapida del 30% e un'autonomia maggiore di almeno il 30%. Il BMW Group continuerà a perseguire una strategia di apertura tecnologica, offrendo una gamma diversificata di propulsori che include motori a combustione interna altamente efficienti, veicoli ibridi plug-in e, a partire dal 2028, veicoli elettrici a celle a combustibile a idrogeno.

Per il 2025, il BMW Group prevede una leggera crescita del volume delle vendite, un EBT stabile rispetto al 2024 e un aumento del free cash flow. La quota di veicoli completamente elettrici nelle consegne è destinata ad aumentare leggermente.

Nonostante le sfide persistenti in Cina, gli aumenti tariffari e il supporto alla catena di approvvigionamento, il gruppo confida nella sua strategia e nella forza della sua offerta di prodotti per raggiungere i suoi obiettivi. L'attenzione rimane focalizzata sull'implementazione del progetto NEUE KLASSE e sul consolidamento della posizione del BMW Group come leader nell'innovazione e nella mobilità premium sostenibile.