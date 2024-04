Esplorando la Neue Klasse: l’evoluzione del design BMW

"FUTURE OF JOY" è il nome dell’installazione che BMW Group Design presenta alla Design Week 2024 di Milano. La casa automobilistica si è focalizzata sulla Neue Klasse e su quello che significa per il design del marchio BMW. Dal 16 al 21 aprile 2024 si può visitare l’esposizione presso la House Of BMW in Via Monte Napoleone 12 a Milano.

Future of joy

"FUTURE OF JOY" si presenta come un viaggio attraverso l'innovazione e la sostenibilità, principi fondamentali della visione della BMW. Adrian van Hooydonk, capo design del BMW Group, definisce la Neue Klasse come un cambio di rotta, combinando elementi elettrici, digitali e circolari. Il design dei nuovi modelli mette in evidenza l'unione tra tecnologia tradizionale e digitale, l'impiego di materiali biologici e un'estetica essenziale. Adrian van Hooydonk ha affermato: “È un game changer per l'intera azienda. Questo cambiamento è particolarmente evidente nel design. Che sia attraverso la fusione di analogico e digitale, nuovi materiali di base biologici o il linguaggio di design monolitico ridotto all'essenziale". La filosofia di questa impostazione nasce con lo sguardo rivolto al futuro, come ha sottolineato il Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, "Lo abbiamo chiamato “THE FUTURE OF JOY” perché questo è il concetto che sta alla base anche della mobilità del futuro che immaginiamo sempre più digitale e circolare”.

La Neue Klasse

La Neue Klasse prende forma fisica nel veicolo Vision presentato, rappresentando il massimo della prospettiva della BMW sul futuro della mobilità. I visitatori possono immergersi appieno in questo mondo per carpire ciò che rende unica la Neue Klasse. Un'esperienza multisensoriale che culmina nell'atrio, concepito come punto d'incontro e fonte di ispirazione, dove la BMW Vision Neue Klasse si presenta con un design pulito, elegante e senza tempo. Massimiliano Di Silvestre ha affermato: “Esattamente un anno fa inauguravamo questo spazio, il salotto di Milano, in occasione della Design Week”.

Di Silvestre ha poi proseguito dicendo che la House of BMW è un “viaggio emozionante e appassionante nel DNA del brand tra passato, presente, ma soprattutto futuro”.