BMW i Vision Dee, concept futuristico al CES 2023

BMW si presenta al CES di Las Vegas, kermesse dedicata alle novità più tecnologiche del panorama automobilistico, rivelando un concept strabiliante: i Vision Dee. Tale vettura ha il compito di mostrare al pubblico una nuova base costruttiva, ma anche ciò che sarà la futura esperienza digitale legata alle quattro ruote, sia fuori che dentro all'abitacolo.

La visione del domani secondo il concept di BMW

La BMW i Vision Dee (Digital Emotional Experience) vuole rappresentare il domani, che si scontra volentieri con la digitalizzazione delle auto, mostrando con arguzia alcune tecnologie che nel prossimo futuro faranno parte delle auto di serie. Oliver Zipse, CEO di BMW, si è così sbilanciato: “Con la BMW i Vision Dee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l’auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell’esperienza virtuale con il vero piacere di guidare. Allo stesso tempo, la BMW i Vision Dee è un altro passo sulla strada verso la NEUE KLASSE. Con questa visione, guardiamo al futuro e sottolineiamo l’enorme importanza della digitalizzazione per le nostre prossime generazioni di prodotti”.

Automobili sempre più digitali

L'indomani dovrà confrontarsi con l’esperienza digitale che sarà un requsito prioritario, nonché parte fondante di un veicolo. Il concept in mostra nella rassegna del Nevada, ci illustra con sorpresa una funzionalità che si attiva quando il conducente si avvicina alla portiera: in quel momento una serie di animazioni dà il benvenuto al guidatore con un tripudio di sequenze colorate. Oltre a ciò, può proiettare anche l’avatar dell'utente direttamente sul finestrino laterale per un caloroso augurio di ingresso nell'abitacolo. Altra novità, riguarda la possibilità di sfruttare i comandi vocali anche fuori dalla macchina. Infine, i fari e la griglia a doppio rene possono essere utilizzati per comunicare con le persone esterne attraverso delle specifiche animazioni, attraverso una comunicazione sempre più coinvolgente.

Come si presenta il concept di BMW

Esternamente il concept sfrutta la tecnologia E-Ink, vista già sul futuristico BMW iX Flow Featuring E-Ink presentato nella scorsa edizione del CES. La casa bavarese afferma che la carrozzeria è rivestita da una pellicola dotata di questa tecnologia che permette di poter cambiare la tonalità dell’auto con un semplice comando, potendo contare su un ventaglio di 32 colori diversi. All'interno, invece, il concept dispone di un avanzato Head-Up Display che proietta immagini e informazioni di guida su tutto il parabrezza. Utilizzando il “BMW Mixed Reality Slider“, un comando a sfioramento, presente al centro della plancia, si potrà scegliere la quantità di contenuti digitali che si vogliono vedere proprio sull’Head-Up Display, tramite 5 livelli diversi. Per il resto, l'abitacolo si sviluppa seguendo un andamento minimalista e si caratterizza per il massiccio utilizzo di materiali sostenibili. Presente anche un volante con ampie superfici tattili.