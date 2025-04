BMW protagonista alla Milano Design Week

Ascolta ora 00:00 00:00

Milano, aprile. La città è un fermento di volti, idee, stili. Una passerella urbana dove design, moda e mobilità si intrecciano con l’eleganza distratta di chi sa di essere al centro del mondo. E in questa settimana dove ogni angolo si trasforma in installazione, ogni cortile in salotto creativo, BMW Group si prende la scena con una dichiarazione forte, raffinata, vibrante. Come il titolo della sua installazione: “Vibrant Transitions”, aperta al pubblico fino al 13 aprile nella nuova House of BMW 3.0, all’interno dello storico Palazzo Borromeo d’Adda in via Manzoni 41.

Non una semplice esposizione, ma un viaggio sensoriale, un racconto per ambienti, colori, suoni. Tre percorsi – o forse tre visioni – che si possono attraversare senza un ordine, in piena libertà. Perché, come dice Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia, “la libertà individuale passa anche da ciò che guidiamo”. È una dichiarazione di stile, ma anche una presa di posizione sul futuro.

Qui l’auto non è protagonista in senso tradizionale. Non è parcheggiata sotto i riflettori, ma evocata attraverso materiali, luci e design digitale. Nel cuore dell’allestimento si scopre il BMW Panoramic iDrive, nuova interfaccia uomo-macchina che sembra più un gesto che una tecnologia. Nel cortile, la BMW X3 Designer’s Choice cattura sguardi con un’eleganza sartoriale, mentre la zona MINI, trasformata in una Neon Garden City, ospita la nuova Cooper Electric e il concept dello scooter CE 02, entrambi espressione di una mobilità urbana e pulita.

La folla è quella delle grandi occasioni. Giovani creativi, manager in equilibrio tra rigore e sneakers, influencer a caccia dello scatto da pubblicare, famiglie con bambini e occhi curiosi. Tutti attratti da questo mondo che unisce lusso e sostenibilità, estetica e tecnologia. Dove il lifestyle si assapora anche in un finger food servito in un chiostro, con dj set in sottofondo e un bicchiere in mano.

BMW gioca la partita della transizione in modo sottile ma deciso: design fluido, esperienze interattive, un’estetica che unisce reale e virtuale. Niente urla. Solo coerenza e visione. Mentre altri mostrano muscoli e cavalli, qui si raccontano valori. Non è più tempo di vendere cilindrate. Oggi si vendono scelte.

E così, Milano diventa non solo la capitale del design, ma anche la passerella della nuova mobilità. Un’auto non è solo un mezzo, ma un’estensione del sé. Un modo per esserci. E BMW, con questa installazione, c’è. Eccome se c’è.