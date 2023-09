Bollo Auto Lombardia, lo sconto passa dal 10 al 15%: ecco come richiederlo

Pagare il bollo auto in Lombardia può diventare meno esoso e decisamente più conveniente se si opta per un tipo di pagamento sicuro e veloce come la domiciliazione bancaria.

Bollo Auto Lombardia, lo sconto sale al 15%

I residenti nella Regione Lombardia che possiedono un veicolo possono infatti ottenere un generoso sconto se scelgono di utilizzare questo tipo di pagamento. Come se non bastasse, questo sconto è diventato di recente ancora più elevato, infatti fino a poco tempo fa l’importo dello sconto per il pagamento del bollo auto con domiciliazione bancaria risultava pari al 10%, mentre adesso è salito al 15%.

I motivi di questo sconto

In questo modo, il Governo regionale vuole incentivare la popolazione locale ad utilizzare la domiciliazione bancaria in modo da ridurre il rischio di pagamenti tardivi e impedire eventuali dimenticanze, oltre che a rendere più semplice la procedura di pagamento.

Come richiedere lo sconto del bollo auto Lombardia

Ma come si ottiene lo sconto bollo auto in Lombardia tramite domiciliazione? Per accedere alla procedura è necessario collegarsi al sito web della regione Lombardia e inviare la richiesta a online. Per chi ha già domiciliato il pagamento del bollo auto, lo sconto passa automaticamente dal 10% al 15%.

Gli altri vantaggi

Tra gli altri vantaggi che è possibile ottenere tramite questa procedura troviamo:

Scadenze rispettate automaticamente che permettono di evitare il pagamento di eventuali sanzioni.

Risparmio sulla commissione (solo 1 euro di costo).

Chi può aderire?

Possono richiedere la domiciliazione del bollo auto tutti i cittadini residenti nella regione Lombardia o iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), che risultano proprietari di uno o più veicoli o locatari. Sono compresi anche i cittadini che pagano per conto del proprietario o del locatario del veicolo (ad esempio coniuge, convivente, figlio, nipote, ecc.) e le persone giuridiche, anche pubbliche, titolari di non più di 50 veicoli, secondo le modalità riportate sul sito della Regione.