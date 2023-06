Bosch e i suoi servizi per una mobilità elettrica sostenibile ed efficiente

Bosch è attiva nel campo dell'offerta dei servizi per l'elettromobilità, ponendosi come obiettivo finale quello di rendere la mobilità più sostenibile. Uno degli esempi più attuali è la Convenience Charging. Grazie a questo sistema, Bosch riduce l'ansia degli automobilisti nel ricercare stazioni di ricarica pubbliche presso le quali effettuare la ricarica e, di conseguenza, pagare. Inoltre, la scelta di ricarica e navigazione integrata permette di realizzare previsioni veritiere e una pianificazione dell'itinerario di viaggio che tiene conto di molteplici ingredienti, come - ad esempio - le soste di ricarica necessarie. È possibile persino impostare preferenze personali, come stazioni di ricarica vicine nei pressi di ristoranti.

La Bosch Battery in the cloud

La soluzione Bosch Battery in the cloud è un altra tecnologia che riescere ad allungare la vita utile delle batterie nelle vetture elettriche. Le funzioni smart del software nel cloud monitorano costantemente lo stato della batteria e intervengono di conseguenza per prevenire o rallentare l'invecchiamento delle celle. Il "certificato d'uso" non falsificabile serve a garantire la condizione delle batterie per tutta la loro vita utile, offrendo un'immagine più dettagliata del valore residuo delle stesse nell'attimo in cui si dovesse dar via l'auto.

La rapidità di ricarica, il numero elevato di cicli di ricarica, lo stile di guida sportivo e le temperature estremamente alte o basse sono delle fonti di stress che concorrono ad alimentare il processo di invecchiamento delle batterie. I servizi offerti da Bosch su cloud sono pensati per riscontrare e combattere in modo attivo le cause di deterioramento come queste. Tutti i dati importanti per la batteria, come per esempio temperatura ambiente attuale e abitudini di ricarica, vengono inviati in tempo reale al cloud. Le informazioni sullo stato della batteria permettono a Bosch di salvaguardarla dall’invecchiamento. Ad esempio: le batterie totalmente cariche invecchiano più rapidamente a temperature ambiente tendenzialmente alte o basse. I servizi cloud di Bosch garantiscono che le batterie non si carichino al 100%, né quando fa troppo caldo né quando fa troppo freddo. I dati del cloud servono a rendere più efficace la manutenzione e la riparazione della batteria. È possibile, infatti, informare gli automobilisti o i gestori del parco veicoli non appena viene rilevato un errore o un'anomalia della batteria. In questa maniera, diventa più probabile riuscire a riparare la batteria prima che questa si danneggi irreversibilmente o smetta di funzionare all’improvviso.

La collaborazione con Maserati

Maserati ha reso disponibili i servizi di ricarica Bosch per il suo nuovo modello elettrico, la GranTurismo Folgore. Dopo essersi registrati ai servizi, gli utenti della GranTurismo Folgore possono visionare le informazioni relative al punto di ricarica nel sistema di navigazione e nell'app. Servono soltanto pochi tocchi per trovare un punto di ricarica, fare il pieno e pagare. Con l'app è semplice essere guidati direttamente al punto di ricarica disponibile oppure visualizzare le informazioni su ristoranti e centri commerciali nelle vicinanze. Bosch permette persino di elencare i costi e i termini di servizio che si applicano allo specifico punto di ricarica, senza dover controllare le tariffe energetiche. L'addebito può avvenire automaticamente usando i dati della carta di credito caricati nell'app.

La rete Bosch

Bosch garantisce servizi anche agli operatori dei punti di ricarica. I servizi software di Bosch permettono il controllo e la gestione remota dei punti di ricarica e li integra nella rete interna. L'azienda firma i contratti con gli operatori dei punti di ricarica e mette in collegamento le loro stazioni alla rete. A rendere più elettrizzante l'offerta è la consapevolezza che la rete di ricarica di Bosch si espande costantemente. Entro la metà del 2023 conterà circa 700.000 punti di ricarica in Europa, Nord America e nella regione Asia-Pacifico.