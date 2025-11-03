Brembo a EICMA 2025: innovare per ispirare, tra tecnologia, design e passione

A EICMA 2025, il salone internazionale delle due ruote in programma dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano, Brembo si conferma protagonista assoluta della scena mondiale del motociclismo. Il Gruppo, leader globale nei sistemi frenanti, presenta un ecosistema integrato di tecnologie e soluzioni che uniscono innovazione, design e passione, con l’obiettivo di “innovare per ispirare”. L’azienda bergamasca, ormai punto di riferimento trasversale per i principali marchi del settore, consolida il proprio ruolo di solution provider a 360°, offrendo “soluzioni dedicate ai diversi segmenti in cui è presente” e confermando la sua strategia di anticipare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

La presenza di Brembo a EICMA

A EICMA, la presenza di Brembo assume una dimensione record, con una quota di mercato senza precedenti e un network di brand che rappresentano l’eccellenza tecnologica nel mondo delle due ruote: Öhlins, BYBRE, SBS Friction, J.Juan, APRacing e Marchesini. Insieme, questi marchi raccontano la visione di un gruppo che integra competenze e innovazione per ogni ambito della mobilità su due ruote — dalla strada alla competizione, fino all’off-road. Tra le attrazioni più ammirate dello stand spicca la Ducati Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, vincitrice del Mondiale MotoGP 2025 con Marc Márquez. La moto, simbolo di eccellenza tecnologica, monta impianto frenante Brembo anteriore e posteriore, ruote Marchesini in magnesio forgiato, sospensioni e forcella Öhlins e frizioni APRacing in carbonio. Un concentrato di know-how che racconta la sinergia tra i brand del Gruppo.

TrackTribe: la nuova frontiera digitale per gli amatori della pista

EICMA è anche la cornice ideale per il lancio di TrackTribe, piattaforma digitale ideata da Brembo per gli appassionati della guida in pista. Un sistema che consente di “monitorare e analizzare le proprie sessioni di guida e confrontarsi con una community di piloti”, rendendo accessibili strumenti di analisi professionale anche agli amatori. Attraverso un’app dedicata e una centralina con sensori integrati, TrackTribe trasforma ogni sessione in un’esperienza di crescita personale e tecnica, proiettando l’ecosistema Brembo anche nel mondo digitale.

Öhlins: nuova identità, stessa eccellenza

Grande attenzione anche per Öhlins, che a EICMA presenta in anteprima la sua nuova identità visiva. Il logo completamente rinnovato riflette la vision aziendale “Expanding beyond racing DNA to inspire enthusiasts”, segnando l’avvio di una strategia orientata all’ampliamento del portafoglio prodotti: da produttore di componenti a fornitore di soluzioni integrate. L’obiettivo è quello di dialogare con un pubblico sempre più ampio, mantenendo però intatta la propria eredità racing.

BYBRE: tecnologia e prestazioni per i giovani rider

Tra le novità più attese firmate BYBRE, marchio giovane del Gruppo Brembo, arrivano le pinze P4.28 e P4.32, pensate rispettivamente per applicazioni sportive e Adventure. “Con questa evoluzione, BYBRE rafforza la propria competitività tecnologica e conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni frenanti sicure e performanti”, commenta l’azienda. L’obiettivo è avvicinare sempre più giovani motociclisti a tecnologie di alto livello, garantendo sicurezza e prestazioni senza compromessi.

Personalizzazione e stile: le nuove Hypure colorate

Brembo punta anche sul design e sulla personalizzazione con le nuove Hypure colorate, nate per “esaltare stile e carattere di ogni motocicletta”. A EICMA trova spazio anche il kit RCS Corsa Corta 50° Anniversario, tributo alla storia del marchio, andato sold out in pochissimo tempo. Un successo che anticipa l’arrivo di una serie di capsule esclusive dedicate agli appassionati che vivono la moto come un segno distintivo di libertà e identità.

Dalle piste ai sentieri: l’esordio di Brembo nella mountain bike

Non solo moto: per la prima volta, Brembo si affaccia nel mondo della mountain bike da competizione.

Allo stand è possibile ammirare la MTB del Team Specialized Gravity, protagonista dell’UCI Downhill World Cup 2025. Il modello è equipaggiato con impianto frenante Brembo sviluppato in collaborazione con il team, tubi freno J.Juan e sospensioni Öhlins di ultima generazione.