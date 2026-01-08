BYD accelera sul rinnovo del parco auto: arriva “Operazione Purefication”

In un contesto in cui la sostenibilità è indicata come “chiave di volta per il futuro”, BYD apre il 2026 con un approccio definito “diretto e chiaro” lanciando l’“Operazione Purefication”. Il progetto nasce con un duplice obiettivo: innovare il parco circolante e sostituire le vetture con problemi tecnici noti, con l’intento di anticipare l’evoluzione del nuovo Green Deal europeo e di allargare il supporto agli italiani.

L'iniziativa

L’iniziativa punta su una criticità tecnica tra le più diffuse degli ultimi anni: la cinghia a bagno d’olio, descritta come “notoriamente problematica”. Sotto lo slogan “La tua cinghia dà i numeri?”, BYD propone una rottamazione “senza limiti di reddito” e “senza lunghe attese”, offrendo fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama un’auto con cinghia a bagno d’olio e passa a un modello BYD. La promessa è doppia: svecchiare il parco circolante e, insieme, alleggerire uno dei problemi più sofferti dagli automobilisti italiani. Parola d’ordine: vicinanza ai clienti.

I numeri

Operazione Purefication viene presentata come sintesi di “innovazione tecnologica accessibile” e volontà di rinnovare concretamente il parco auto italiano, descritto non solo come tra i più vecchi d’Europa ma anche “difettoso”. Come riportato dalla casa automobilistica, in Italia circolano più di 40 milioni di auto, con un’età media di 13 anni, la più alta d’Europa, aumentata di due anni negli ultimi 12 mesi: in questa prospettiva, la rottamazione viene indicata come leva concreta e costante nella strategia del marchio.

Super DM-i Technology e gamma

Operazione Purefication si inserisce nel quadro di alcune campagne dedicate alle agevolazioni per gli automobilisti come “CASI-NO Incentivi Statali” e “Back Friday” e nel lancio della Super DM-i Technology, definita come la più recente evoluzione dei sistemi ibridi che unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell’ibrido e all’accessibilità del termico. Tra questi: SEAL U DM-i, SUV di taglia media indicato come nel 2025 il più venduto in Italia con Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i); ATTO 2 DM-i, SUV compatto con autonomia totale fino a 1.

000 km; SEAL 6 DM-i, berlina con più di 1.500 km di autonomia e tecnologie come Vehicle-to-Load, accesso tramite smartphone NFC e schermi infotainment da 12,8 o 15,6 pollici, con 1.535 litri di capacità di carico nella versione station wagon.