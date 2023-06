BYD Dolphin, la segmento C elettrica arriva in Italia

BYD è uno dei principali produttori di automobili a nuova energia al mondo e, adesso, è pronta a far assaggiare anche al pubblico italiano la sua nuova vettura di segmento C: la Dolphin. È già possibile ordinarla anche nel Bel Paese, con consegne previste a settembre 2023. Questa berlina promette di soddisfare la platea del Vecchio Continente con contenuti fatti di: praticità, versatilità, efficienza e comodità. Inoltre, con la Dolphin viene inaugurato quello che viene chiamato "Ocean Aesthetics", un nuovo concetto stilistico lanciato dal costruttore asiatico che vuole impressionare per eleganza e dinamismo.

L'auto si distingue per una batteria BYD Blade al litio ferro fosfato da 60 kWh, ma soprattutto per una struttura solida e con elevati standard di sicurezza. Spicca, inoltre, una gamma completa di dispositivi di sicurezza attiva e passiva che conferisce notevoli vantaggi. BYD Dolphin offre anche sistemi di assistenza alla guida intelligenti e sistemi di frenata integrati per rendere i viaggi più sicuri e l’esperienza di guida ai massimi livelli di comfort. Come BYD Atto 3, lanciato di recente, anche BYD Dolphin è un modello concepito su e-Platform 3.0.

Abitacolo moderno e immersivo

L'abitacolo della Dolphin è stato pensato per avere delle superfici morbide e luminose per dare l'idea agli occupanti di essere immersi da un mare di onde. Il design raffinato del cruscotto garantisce un'esperienza moderna di interazione uomo-macchina. Le versioni top di gamma di Dolphin sono contraddistinte da un tetto panoramico apribile formato con vetri grigi a doppio strato ad alta resistenza acustica e termicamente isolati. Il sistema di infotainment è legato a uno schermo touch da 12,8” che può ruotare di 90° così come sugli altri modelli della gamma BYD.

Motorizzazione BYD Dolphin

La BYD Dolphin possiede un propulsore sincrono a magneti permanenti da 150 kW, con una potenza di 201 CV e 290 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono di livello: accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Per dare il meglio in ogni frangente, ci sono quattro modalità di guida: Sport, Normale, Eco e Neve. Come dicevamo inizialmente, la batteria è da 60 kWh e offre un’autonomia di 427 chilometri secondo il ciclo WLTP. La potenza di ricarica è di 11 kW in corrente alternata AC trifase. Il caricabatterie in corrente continua CC da 100 kW può ripristinare la batteria dal 30 all’80% in appena 29 minuti. Inoltre, BYD Dolphin è dotata di V2L, il che vuol dire che la batteria della vettura può caricare in modo semplice anche dispositivi esterni.

Sicurezza al primo posto

Naturlamente è molto ricca la batteria di ADAS, che è composta da: avviso di collisione anteriore (Forward Collision Warning), frenata autonoma di emergenza (Autonomous Emergency Braking), avviso di collisione posteriore (Rear Collision Warning), avviso di traffico trasversale posteriore e frenata automatica (Rear Cross Traffic Alert e Rear Cross Traffic Brake), assistenza al mantenimento della corsia (Lane Keep Assistance ed Emergency Lane Keep) e assistenza al cambio di corsia (Lane Change Assist).

Il listino prezzi

La BYD Dolphin avrà due allestimenti, Active e Boost, per la versione con batteria da 45 kWh; prezzi a partire da 30.790 euro e 31.490 euro. Per quanto riguarda la vettura da 60 kWh, già ordinabile presso le concessionarie, gli allestimenti sono sempre due, Confort e Design, con listino che scatta da 35.490 euro e da 37.490 euro.