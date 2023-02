BYD propone un’ibrida plug-in a soli 13.700 euro

Che i cinesi siano sempre pronti ad avviare una guerra sui prezzi non è di certo una novità, ma quello che BYD sta per fare con il restyling di un modello già noto ha dell’incredibile. La casa cinese, da poco approdata anche in Europa con un’interessante gamma di modelli, ha fatto sapere che l’imminente restyling della berlina Qin Plus DM-i 2023 sarà commercializzata in Cina con un prezzo di partenza di 99.800 RMB, l’equivalente di circa 13.700 euro. Ciò che però fa ancora più scalpore è l’incredibile autonomia che è in grado di assicurare associando il grande serbatoio a benzina e la nuova batteria blade super hybrid-specific.

L’auto in questione è una grossa berlina di segmento D, con una lunghezza non proprio contenuta di circa 4,75 metri, per 1,83 m di larghezza e 1,49 di altezza. La piattaforma di BYD è in grado di accogliere un motore elettrico da circa 180 CV e 316 Nm di coppia all’1.5 aspirato a benzina da 110 CV e 135 Nm di coppia, capace di raggiungere un’efficienza sorprendente del 43%. Nella versione dotata però di batteria maggiorata (litio-ferro-fosfato, da 18,9 kWh), la potenza del motore elettrico sale fino a 197 CV, aumentando anche potenza complessiva.

La chiave dei 1.250 km di autonomia dichiarati risiede proprio nell’elevata efficienza del nuovo motore DM-I, in grado di raggiungere consumi medi, anche a batteria scarica, di oltre 25 km/l, sommati all’autonomia della sola modalità elettrica (oltre 120 km in ciclo NEDC). Si tratta di un modello dai grandi numeri per BYD, come il precedessore: in Cina infatti, il segmento delle berline tre voluti oltre i 4,60 metri è tra quelli più gettonati dagli automobilisti, seguito subito a ruota dai suv.

Pochi giorni fa infatti, la casa ha fatto sapere che sono stati registrati oltre 15 mila ordini in soli 3 giorni di pre-vendita dell’auto, dimostrando quanto i costruttori cinesi possano contare su un mercato interno davvero incredibile, in temrini di vendite e ricavi. Potrà forse non raggiungere pienamente il nostro canone estetico in temrini automobilistici, ma è innegabile quanto possa essere ricca a livello di tecnologia, equupaggiamento e interni, come dimostrano le foto. Al centro della plancia si staglia infatti un grande display da cui comandare ogni aspetto dell’auto, probabilmente da oltre 13 pollici.