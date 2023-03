Cabrio, elettriche, sportive: in arrivo un esercito di nuovi modelli

Negli ultimi due decenni abbiamo assistito a una vera e propria “eutanasia” delle auto cabrio. Dalle decine di modelli disponibili all’inizio del nuovo millennio nei listini delle case auto, si è passati infatti a una situazione attuale in cui le auto “scoperte” si possono contare sulle dita di due mani. Un trend dovuto a molteplici fattori: da una parte, una progressiva e inevitabile diminuzione degli appassionati del genere, dall’altra la necessità sempre più incombente dei costruttori di orientare gli investimenti su tipologie di veicoli più redditizie (SUV e crossover in primis) per poter finanziare gli onerosi piani di elettrificazione.

Insomma, il destino delle cabriolet sembra essere segnato: le vetture che fino ad oggi hanno incarnato il concetto di libertà e di piacere di guida “en plein air”, stanno via via scomparendo in nome di un futuro fatto di SUV e crossover a trazione elettrica.

Eppure, è proprio il passaggio all’elettrico che potrebbe donare una nuova aspettativa di vita alle cabrio, pronte oggi più che mai pronte a ripopolare i listini con una serie di nuovi e interessanti modelli in arrivo nei prossimi anni. Veicoli che si propongono di elevare il piacere di guidare una vettura col vento tra i capelli proprio puntando sui cavalli di battaglia delle auto elettriche: prestazioni, silenziosità e assenza di emissioni a livello locale. In questo articolo vi raccontiamo tutte le auto elettriche cabrio pronte a solcare le nostre strade.

Abarth 500e Cabrio

La piccola sportiva derivata dalla nuova generazione di Fiat 500e nasce per essere contemporaneamente elettrica e Abarth. Questo significa sostanzialmente due cose: la prima è che il look è tutto fuorché sobrio. La seconda è che il motore, benché elettrico, non può non fare alcun rumore. Ecco perché i 155 CV del suo motore, scaricati a terra dalle ruote anteriori, sono accompagnati dal Sound Generator, un optional che riproduce il classico sound dei motori Abarth a benzina. In arrivo a giugno sul mercato, la Abarth 500e sarà disponibile sia con il tetto in tela sia nella tradizionale variante “chiusa”. I prezzi dell’edizione di lancio Scorpionissima partono da 43.000 euro, mentre non è stata dichiarata l’autonomia, che dovrebbe essere leggermente inferiore ai 320 km nel ciclo misto WLTP dichiarati per la versione Fiat con la medesima batteria da 42 kWh.

MINI Cabrio All-Electric

Al momento, soltanto 999 automobilisti possono accaparrarsi un esemplare di MINI Cabrio All-Electric, versione senza tetto della popolare piccola premium alimentata a elettroni. Si tratta di un’edizione limitata nata per sondare il terreno in vista della prossima generazione, realizzata su una piattaforma dedicata e attesa sul mercato intorno al 2025. La potenza della MINI Cabrio All-Electric, su strada ad aprile, è di 184 CV mentre l’autonomia nel ciclo WLTP si attesta su 201 km grazie al pacco batterie da 32 kWh. Bocche cucite sui prezzi: si ipotizza una soglia di circa 40.000 euro.

Maserati GranCabrio Folgore

L’erede della Maserati GranCabrio è attesa nei prossimi mesi e sarà la prima scoperta nella storia del marchio modenese ad essere disponibile in versione 100% elettrica. Come avvenuto per la GranTurismo “chiusa”, anche la GranCabrio si fregerà del sub-brand Folgore, destinato a identificare tutte le future Maserati a zero emissioni. Per la GranCabrio Folgore, in arrivo nel corso del 2023, ci si aspetta il medesmo powertrain della coupé: impianto elettrico a 800V, tre motori per un totale di 760 CV di potenza e una batteria da 92,5 kWh che assicura un’autonomia (per la coupé) di 450 km nel ciclo misto WLTP. I prezzi non sono ancora stati annunciati ma non dovrebbero discostarsi molto dai 261.000 euro richiesti per la coupé.

Maserati MC20 Cielo Folgore



Sono ben due le Maserati cabrio ed elettriche attese nei prossimi mesi. Oltre alla GranCabrio Folgore, la casa del Tridente sta lavorando anche alla variante Folgore della MC20 Cielo, la sportiva tutta fibra di carbonio che ha fatto il suo debutto nel 2022 nell’affascinante versione senza tetto. Pochissime le informazioni al momento, se non che la nuova vettura potrà contare su almeno due motori elettrici.

Polestar 6

Anticipata dalla concept O2, la prima cabrio elettrica del marchio premium sportivo Polestar punta tutto su un design al contempo emozionante ma anche razionale, in puro stile svedese. Iper tecnologica, grazie ad un’ampia gamma di sensori di sicurezza e al sistema Android Automotive con Google integrato, la Polestar 6 dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025 promettendo un futuro elettrico ad alte prestazioni per il brand del gruppo Volvo.

Lexus Electrified Cabriolet

Lexus immagina un futuro non troppo lontano in cui l’elettrico sarà in grado di elevare all’ennesima potenza lo spirito della sua iconica supercar LFA. Lo farà con una sportiva di razza, disponibile anche in versione cabriolet, spinta da un powertrain capace di polverizzare lo 0-100 km/h in due secondi e di raggiungere un’autonomia di circa 690 km, grazie all’introduzione delle batterie allo stato solido.

Tesla Roadster

La capostipite delle cabrio elettriche sportive ha fatto il suo debutto nel 2008 ed è pronta a ritornare con una seconda generazione nuova di zecca nei prossimi mesi. Annunciata nel 2017, la Tesla Roadster promette 4 posti, 0-100 in 2 secondi e un’autonomia di circa 1.000 km resa possibile da un pacco batterie dalla capacità di ben 200 kWh. Numeri esagerati specialmente se confrontati con il prezzo di partenza, indicato a suo tempo in circa 200.000 euro.

Fisker Ronin

Quattro posti e quattro porte per la prossima scommessa 100% elettrica di Fisker: la casa americana, pronta a debuttare sul mercato con il SUV a zero emissioni Ocean, sta lavorando al progetto ambizioso di una GT elettrica senza tetto che dovrebbe essere presentata, sotto forma di concept car, ad agosto 2023.

Genesis X Convertible

Svelata a fine 2022, la concept car Genesis X Convertible anticipa una sportiva elettrica caratterizzata da linee pulite e slanciate, interni opulenti e un tetto rigido retrattile in vetro e metallo che, una volta ripiegato, consentirà ai passeggeri di godere appieno dell’esperienza di guida a cielo aperto senza alcun disturbo proveniente dal sistema propulsivo. La vettura arriverà in produzione, anche se non è ancora stata confermata una data di uscita.

Porsche 718 Boxster Electric

Dopo aver introdotto nel 2019 la sua prima auto elettrica Taycan, Porsche si prepara ad accogliere in gamma, nel corso del 2024, due nuovi modelli a zero emissioni: il SUV Macan e la roadster 718 Boxster. Quest’ultima, che potrebbe anche proporre un nuovo nome, manterrà le dimensioni compatte e le proporzioni dell’attuale famiglia 718, con il tetto in tela e un design ulteriormente affinato.

MG Cyberster

La MG Cyberster, anticipata dall’omonima concept car, è uno dei modelli più attesi nella gamma del costruttore anglo-cinese che punterà sempre di più sul full electric, almeno in Europa. Oltre al design d’impatto (da segnalare, in particolare, i proiettori anteriori che fuoriescono dalla carrozzeria quando accesi) ispirato alla storica MGB Roadster, la futura elettrica a due posti si distinguerà per l’elevata autonomia (800 km con una ricarica) e le prestazioni da vera supercar (0-100 in 3 secondi), ma anche per i contenuti tecnologici per la sicurezza (guida autonoma di livello 3) e la connettività. Il debutto della MG Cyberster potrebbe coincidere con il 2024, anno in cui si celebrerà il centesimo anniversario della nascita della Morris Garage.