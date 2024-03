La carica dei veicoli commerciali Stellantis Pro One Vans parte da Rüsselsheim, quartier generale Opel. Pronti al lancio un poker di marchi, Fiat Professional, Citroën, Peugeot, Opel, più Vauxhall e RAM, 12 modelli BEV di seconda generazione e un unico Dna.

Nuovi FIAT Professional Doblò, Scudo, Ducato, e poi nuovi Citroën Berlingo, Jumpy, Jumper, e ancora Nuovi Opel/Vauxhall Combo, Vivaro, Movano e anche Nuovi Peugeot Partner, Expert, Boxer, ognuno pronto a stupire per sicurezza, connettività e tecnologia. E a riconfermare o a migliorare i risultati straordinari registrati nel 2023 da Pro One, la divisione Stellantis che incorpora i brand dei veicoli commerciali europei e statunitensi, che l’anno scorso hanno rappresentato un terzo dei 189,5 miliardi di euro di ricavi netti registrati da Stellantis. In particolare in Europa la leadership di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali leggeri è avvalorata da una quota di mercato di oltre il 30% e una crescita delle vendite del 15% rispetto al 2022 mentre nella regione Medio Oriente & Africa raggiunge la quota del 21,8%, con un aumento di 7 punti percentuali rispetto al 2022, che le consente di conquistare la seconda posizione nel mercato.

“Sei brands con un’unica forza che ci consentirà nel 2027 di essere il numero uno al mondo”, sostiene Xavier Peugeot, Senior Vice President Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis. “Il rinnovamento dell’intera gamma di furgoni Stellantis, basata su offerte elettriche di seconda generazione e su un portafoglio di tecnologie innovative e servizi connessi, rappresenta il fulcro della leadership di Pro One e del suo approccio incentrato sul cliente”.

Un cliente che troverà, tra l’altro, nei furgoni compatti una nuova Smartphone Station connessa a un’applicazione dedicata che consente al telefono cellulare di diventare il pannello di controllo del veicolo, anche con interazione con i pulsanti del volante, e nei furgoni di grandi dimensioni, un sistema di guida assistita di livello 2, leader della categoria, grazie alla combinazione di Adaptive Cruise Control con funzione stop-and-go, Lane Centering e Traffic Jam Assist, ma anche fari full LED per una visione e una sicurezza ottimali, e una connessione wireless, attivata al momento della consegna del veicolo, che consente ai conducenti di essere informati e ai responsabili dei mezzi di restare in contatto con le flotte in tempo reale.

Dodici modelli e tra tutti spicca il nuovo FIAT Professional E-Ducato (anche con motorizzazione Diesel), il best in class e best seller made in Abruzzo, nello stabilimento di Atessa, che con batteria da 110 kWh assicura fino a 420 km di autonoma, il 30% in più rispetto alla generazione precedente, e ricarica rapida in 55 minuti (da 53mila euro, Iva esclusa). A vederlo da fuori è un gigante lungo 6 metri 363 mm, che, nonostante il pieno carico, nel test drive lungo le strade nel Land dell’Assia si guida maneggevole come un’autovettura e grazie alla Dynamic Surround Vision che utilizza telecamere esterne e il retrovisore digitale, consente un’ampia visuale attorno al veicolo. E per districarsi anche nel traffico congestionato con una combinazione di ADAS consente di raggiungere il livello 2 di guida autonoma. Guida comoda e massimo confort merito anche dell’innovativa panca rotante Eat&Work, una combinazione di un tavolo, dove appoggiare quaderni, tavolini o vassoi per il pranzo, e di una zona organizzata con portabicchieri e spazi per riporre utensili che trasformano il van in un piccolo ufficio mobile.

Ma Stellantis non si ferma qui e procede verso il futuro anche puntando alla seconda generazione della propulsione a celle a combustibile a idrogeno a zero emissioni in fase di guida nei furgoni di medie e grandi dimensioni, che sarà lanciata nei prossimi mesi per esempio sul Nuovo Citroën e-Jumper, fornendo un record di autonomia rispettivamente fino a 400 e 500 km con un tempo di rifornimento di cinque minuti.