Europee, alla Meloni il primo duello con la Schlein: social e donne preferiscono il premier

Con l'ufficializzazione delle liste dei partiti per le prossime elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, si concretizza la sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il premier ha scelto di candidarsi come capolista in tutte le circoscrizioni, mentre il segretario del Partito democratico ha deciso di guidare solamente le liste del Centro e delle Isole. Questo vuol dire che ci sarà comunque uno scontro tra i leader del partito più rappresentato nella maggioranza e quello più rappresentato dell'opposizione. A poco più di un mese dal voto, la sfida europea tra le due primedonne della politica italiana è entrata nel vivo e per il momento a spuntarla è il presidente del Consiglio.

Il duello sta polarizzando la discussione sui social, come rileva un report di SocialData che ha analizzato, in esclusiva per Adnkronos, le conversazioni web e social sul tema, mettendo a confronto l'interesse della rete sulle candidature delle leader di Fdi e Pd. Nell'ultima settimana c'è stato un picco di 5milioni di interazioni, che ha raggiunto l'apice di menzioni il 28 aprile, giorno in cui Meloni da Pescara ha ufficializzato la sua candidatura. SocialData ha preso in analisi il periodo dal 24 al 29 aprile e l'interesse suscitato dalla candidatura del premier è stato travolgente: Meloni è stata menzionata in 83mila post, che hanno prodotto 4.7 milioni di interazioni, mentre Schlein ha ottenuto la menzione in 14mila post, con una generazione di 590mila interazioni.

Sul volume totale di movimenti, il premier ha matematicamente surclassato la leader dell'opposizione e andando ad analizzare i numeri nel dettaglio emerge che a tirare le fila delle preferenze per il premier sono le donne. Dal dato relativo alla composizione demografica di chi ha interagito con i contenuti, emerge che Meloni ha fatto registrare un maggiore interesse da parte del pubblico femminile: 30% rispetto al 24% di Elly Schlein. Un'indicazione importante e chiara, che va oltre il tentativo di delegittimazione da parte del Pd nei confronti di Fratelli d'Italia su temi che colpiscono la sensibilità femminile, come aborto e maternità. Una vittoria netta di Meloni nonostante dall'altra parte si cerchi di far leva su un femminismo militante fatto di slogan e ideologie.

Ma non è finita qui, perché l'analisi SocialData ha rilevato che il presidente del Consiglio ha surclassato Schlein in questa particolare sfida virtuale anche sul versante del sentiment, ottenendo un riscontro maggiormente positivo rispetto al segretario del Pd. Confrontando il volume delle menzioni positive relative alle due leader emerge che per Meloni il conteggio raggiunge circa il milione mentre per Schlein si ferma a 150mila. E non solo, perché nell'analisi viene evidenziato anche il volume di menzioni su Facebook, che per Meloni sono il 70.3% contro il 47.3% di Schlein.

Tutto in attesa del duello vis a vis che il segretario Pd si è detto disposto ad avere con il leader di Fratelli d'Italia prima delle elezioni Europee.