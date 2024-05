La pioggia su Roma rallenta il Concertone del Primo Maggio: poche centinaia sotto il palco | La diretta

Articolo in aggiornamento

Le inquadrature sul Circo Massimo, all'alba del Concertone del Primo Maggio, sono desolanti. Nonostante qualche irriducibile che, addirittura, ha dormito nell'arena romana per accaparrarsi i posti più ambiti per la maratona di 10 ore no stop di musica, l'affluenza è ai minimi storici. Ha sicuramente influito la pioggia battente che da stanotte cade su Roma e ha fatto desistere molti dal partecipare all'evento magari in attesa di un miglioramento nel corso del pomeriggio. Ma alle 13.15, quando Big Mama ha aperto ufficialmente il concerto dei sindacati, di persone ad acclamarla ce n'erano molto poche, poche centinaia, per la prima parte dedicata agli esordienti. Alle 15.

15 il concertone entrerà nel vivo con la conduzione di Noemi ed Ermal Meta.