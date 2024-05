L'oroscopo dell'1 maggio 2024 di Branko

ARIETE Duro il cuore che non ama di maggio, recita un vecchio adagio. Non è il caso vostro, questo mese, tradizionalmente associato alle rose dell’amore, che apre con Marte nel segno unito a Mercurio e alla bellissima Luna, riconduce all’amore. Fidanzati, programmate le nozze. Persone sole, fatevi vedere in giro, conquisterete subito. Eccezionale aspetto Luna-Plutone congiunti in Acquario, un’amicizia può cambiare anche la vostra vita lavorativa.

TORO Maggio splendente, per molti il mese più bello del 2024, Venere farà nei prossimi giorni un capolavoro. Oggi restate un po’ in disparte, per quanto riguarda l’ambiente professionale, nasce l’ultimo quarto in Acquario, fase che può anche tagliare di netto qualche iniziativa. Però dovete preparare la famiglia alle novità che sono già in viaggio, evitate lo sforzo fisico e controllate la pressione. Domani... petali di rose pioveranno.

GEMELLI “Questo primo di maggio, Elena, io ti giuro per i tuoi gemelli Castore e Polluce, solo tu mi piaci”. Questi versi di Pierre de Ronsard, poeta delle rose e degli amori di maggio, li dedichiamo alla donna del segno illuminata dalla luce splendente di Marte. Il pianeta dà grinta anche all’uomo del segno, che ritrova oggi fascino e creatività. Sotto la falce della Luna l’amore ha un tocco di mistero, sapete affascinare. Molte soddisfazioni nel lavoro.

CANCRO “Cerco la rosa ch’io lasciai cadere non appena l’april me la donò” (un poeta fiorentino). Voi la ritroverete quella rosa perduta, o ne coglierete una nuova, in questo maggio vi porta Venere gentil. Ci saranno pure giorni di tensione, causa Marte in Ariete, ma oggi non c’è tensione, l’ultimo quarto in Acquario esercita un effetto positivo sul vostro pensiero, siete più decisi e ottimisti. Purtroppo, credete ancora eccessivamente agli altri, ma questo fa parte della vostra personalità.

LEONE Questo ultimo quarto in Acquario è indubbia- mente la Luna più fredda della vostra primavera, nasce nel segno del matrimonio e delle collaborazioni, agita l’ambiente di lavoro e affari, tocca anche questioni legali. Dato che questa voce torna da tempo nel vostro oroscopo, crediamo che ci sia qualcosa che non va, indagate. Pausa di riflessione in amore, interrotta da frequenti slanci passionali di Marte degni del Leone. Tensioni a lungo ignorate devono ora trovare sfogo.

VERGINE Picnic sull’erba di maggio. Insieme al vostro caro amore, dimenticate vecchie discussioni e, se siete soli, inizia proprio ora la stagione dei nuovi amori. La rugiada di maggio è magica! Questo mese potrebbe aumentare di molto il conto in banca, idee e azioni vincenti, oggi stesso. Questo è per voi l’ultimo quarto in Acquario, fase utile per organiz- zare lavoro e appuntamenti per i prossimi giorni. Il vostro coniuge non comprende sempre il bene che fate.

BILANCIA Non vedete l’ora di realizzare i vostri progetti, i sogni d’avventura, in un clima di esuberanza? Cominciate da questo ultimo quarto in Acquario, fase che aiuta a chiudere situazioni fragili del passato, nello stesso tempo Giove spiana la strada a nuove possibilità professionali, di affari, sentimentali. La voce profonda di Plutone racconta di una nuova relazione d’amore che sarà probabilmente molto pesante, coinvolgente emotivamente e intensa. Marte toglie energie, rilassatevi.

SCORPIONE L’amore cerca l’essenza della primavera... anche le lune calanti fanno parte della vita scorpionica, specie quando nascono in segni “nemici” - nervosismi, ansiosa attesa, frettolosi atteggiamenti. Ultimo quarto in Acquario mette alla prova la pazienza in casa, la costanza nel lavoro, ma dovete proseguire e precedere eventuali difficoltà che potrebbero arrivare con i pianeti in Toro. Plutone annuncia radicali cambiamenti nella natura dei rapporti personali.

SAGITTARIO Tutto è possibile in maggio! Un momento di espansione grazie a Mercurio che vi aiuta a ottenere rapidi progressi nel lavoro, promette soldi. Luna ultimo quarto nell’amico Acquario, congiunta a Plutone (grande trasformatore) è ottima per tutte le questioni scritte, firme, incontri, trattative, compromessi, acquisti, vendite. Possibile che dobbiate riesaminare il vostro comportamento abituale, ma nulla toglierete alla famiglia e all’amore.

CAPRICORNO Con l’odierna Luna nel campo del patrimonio inizia un positivo crescendo per l’attività e gli affari. Dovete sempre tenere presente che la formidabile influenza di Urano favorisce in particolare le iniziative con l’estero. Si tratta di astri potenti che richiedono però tempo, pazienza, metodo. La vittoria di un amico porterà vantaggi anche a voi. Venere taurina protegge l’amore, Marte lo trasforma in una corrida. Prendete energia dalla natura, mare, alberi, rose...

ACQUARIO Plutone dice che siete tipi particolari: quando cercate l’amore, trovate i soldi; inseguite il successo ma trovate amore. La vostra vita è un susseguirsi di sorprese e contraddizioni, ma poi le stelle risplendono e tutto diventa possibile. Oggi, ultimo quarto di Luna nel segno congiunto a Plutone, è il primo passo verso una nuova fase della vita. È importante vedere chiaro dentro voi stessi, siete in grado di avviare una completa rinascita di energia e di efficienza nella vostra vita.

PESCI Domani sarà da voi questa Luna, diventata ultimo quarto in Acquario, segno che è la vostra dodicesi- ma casa, quella che chiude un ciclo e ne fa iniziare uno nuovo. L’effetto è forse più psicologico che materiale, ma se escono allo scoperto pensieri lungamente trattenuti è un bene. Tutti i pianeti sono in aspetto favorevole, siete in grado di realizzare un mese felice.

Amore: inventate una nuova strategia se siete alla conquista di un pesce che vuole scivolare fuori dalla vostra rete. Passionalità!