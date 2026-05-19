Cayenne e Cayenne Turbo elettriche: le Porsche più potenti di sempre

Potente come il vento. Come il vento che si insinua nei calanchi di roccia rossa prima di volare via. Potente come Porsche Cayenne Electric e Cayenne Electric Turbo che segnano l’inizio di una nuova era per il marchio tedesco. Il Suv declinato in due motorizzazioni green è la Porsche di serie più potente di tutti i tempi, fino a 1.156 CV e un'autonomia che raggiunge i 642 chilometri, merito anche del coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25 che fa di Cayenne Electric uno dei Suv più aerodinamici della sua categoria. Da ricaricare velocemente quasi come a un pit stop: sono sufficienti 10 minuti per ridarle un'autonomia di 325 km (per Cayenne) o 315 km (per Cayenne Turbo). Ma per la ricarica fissa Cayenne Electric è il primo marchio a offrire, come optional, quella induttiva con un sistema wireless fino a 11 kW: basta parcheggiare la vettura nel garage di casa o nel posto auto coperto su un'apposita piastra trovando un allineamento preciso con la base integrata all'interno della vettura, e il trasferimento di energia inizia automaticamente attraverso un campo elettromagnetico.

Porsche Cayenne Electric è una che si fa notare. Con il cofano ribassato, i sottili proiettori a LED con tecnologia Matrix, che enfatizzano la larghezza della vettura di 1.980 mm mentre la lunghezza è 4.985 mm, e riuniscono in un unico modulo tutte le funzioni di illuminazione, i parafanghi dal profilo accentuato e la flyline Porsche, l’inconfondibile linea del tetto ad andamento lievemente spiovente e le fiancate con portiere prive di cornice. Nella sezione posteriore, invece, non mancano dettagli di grande impatto come la fascia luminosa dal caratteristico effetto 3D, le grafiche animate, la scritta Porsche illuminata, nonché lo spoiler adattivo sul tetto. Cayenne Turbo ha in più numerosi elementi a contrasto realizzati nell'esclusivo colore Turbonite, fra cui gli emblemi Porsche, le superfici a vista dei cerchi in lega e i profili dei finestrini laterali.

Pronta a tutto: scattante su strada, disinvolta nel fuoristrada e confortevole nei lunghi viaggi, da adattare al proprio umore grazie alle modalità Mood che trasformano l'abitacolo in uno spazio esperienziale: a seconda del programma selezionato, cambia anche l'illuminazione del lungo display, il profilo sonoro, la luminosità del tetto apribile scorrevole che si può schiarire o scurire a zone, il riscaldamento a pannelli che non riscalda solo i sedili, ma anche ampie superfici di contatto come i braccioli e i rivestimenti delle portiere, si regola il Flow Display, un originale pannello ricurvo in verticale che si integra nella console centrale e consente una perfetta separazione tra lo schermo e le aree di controllo delle funzioni della vettura che sono su un quadro strumenti completamente digitale da 14,25 pollici e su uno schermo opzionale da 14,9 pollici per il passeggero, messi insieme creano la più grande area di visualizzazione mai vista su una Porsche, mentre un poggiamano sul tunnel centrale consente di dare i comandi touch con maggior sicurezza.

Nel test drive lungo le strade panoramiche tutta curve che entrano nel parco naturale dei Calanchi, sfiorano le rocce calcaree e si insinuano tra le foreste tra Cassis e Marsiglia, i 1156 CV si sentono tutti, facendo dimenticare la sensazione di “pesantezza” della vettura che a volte si ha sulle strade di normale percorrenza, e le prestazioni da supercar, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e sospensioni pneumatiche adattive, consentono un'esperienza di guida confortevole e dinamica su qualsiasi terreno, anche sulla ripida e stretta strada che porta al Col de l’Espigoulier regno dei ciclisti sulle orme dei corridori del Tour de France. Quando la modalità di guida è posizionata su Confort sembra di viaggiare su un tappeto volante, quando è su Sport o Sport Plus Porsche Cayenne Electric fa sentire anche la sua “voce” con un rombo artificiale che replica quello di un motore V8.

Già ordinabili le due elettriche, che vanno ad integrare l'offerta di modelli Cayenne con motore termico e ibrido plug-in per offrire ai clienti Porsche la massima flessibilità nella scelta dell’alimentazione, hanno prezzi che partono da 108.

922 euro per Cayenne Electric e da 169.545 euro per Cayenne Electric Turbo. Con una garanzia mondiale sulla batteria che copre difetti di materiale e di fabbricazione, valida per otto anni o fino a una percorrenza di 160.000 km.