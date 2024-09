China Car Company lancia in Italia i nuovi modelli Dfsk E5 Phev e Glory 600

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante il primo evento ufficiale di Dfsk in Italia, alla presenza del management cinese, China Car Company ha svelato i nuovi modelli E5 Phev e Glory 600. L'E5 Phev è il primo ibrido plug-in del marchio, mentre il Glory 600 è il nuovo suv a 7 posti di alta gamma. Questi veicoli si aggiungono alla gamma Dfsk già disponibile nel mercato italiano, composta da Glory 500, Glory 580 e Glory F5, con motorizzazioni a benzina e gpl. Dfsk, parte del gruppo Chongqing Sokon, ha venduto oltre 3 milioni di veicoli in tutto il mondo.

Dfsk E5 Phev

L’E5 Phev è il primo suv ibrido plug-in di Dfsk, caratterizzato da prestazioni elevate e un'efficienza eccezionale. Con un design moderno e spazioso, offre 7 posti e un'esperienza di guida versatile e confortevole. L’auto combina un motore termico da 110 cv con un elettrico da 180 cv. La ricarica completa richiede 4 ore, con un’autonomia elettrica di 87 km, perfetta per la guida urbana. Il design elegante e le dotazioni premium, come il tetto panoramico e la tecnologia avanzata, lo rendono ideale per chi cerca potenza e sostenibilità.

Dfsk Glory 600

Il Glory 600 è un suv a 7 posti che combina un design elegante e moderno con prestazioni elevate e comfort di guida. Equipaggiato con un motore 1.5 TGDi da 185 cv, è ideale per famiglie e utilizzi professionali grazie alla sua versatilità e spaziosità. Disponibile anche con alimentazione dual fuel benzina-gpl, offre un notevole risparmio sui consumi e minori emissioni. Con interni in pelle, tetto panoramico e sistemi avanzati di sicurezza. I modelli della gamma Glory sono disponibili anche con alimentazione a gpl.

Prezzi della gamma Dfsk

Dfsk amplia la sua gamma con l'introduzione del suo primo modello ibrido plug-in, il suv E5 Phev, con l'obiettivo di offrire una combinazione di efficienza ecologica e prestazioni elevate.

La gamma attuale Dfsk in Italia include diversi modelli, ciascuno disponibile con opzioni di motorizzazione termica o gpl, con i seguenti prezzi:

Dfsk Glory 500 Manuale: €17.988

Dfsk Glory 500 Automatico/Standard: €19.788

Dfsk Glory 500 Automatico/Luxury: €21.588

Dfsk Glory 580 Automatico/Intelligent: €26.988

Dfsk Glory 600 Automatico: €29.588

Dfsk Glory F5 (IX5) Automatico: €29.988

Dfsk E5 PHEV Automatico: €36.888

Questi prezzi includono l'Iva, ma escludono le imposte Ipt e le spese di messa su strada. Inoltre, China Car Company consente di aggiungere optional come la vernice metallizzata a €488 e l'impianto Gpl a €1.800.