Cirelli Hydrogen Hybrid, svelato il futuro della Mobilità “green”

Cirelli, storica azienda italiana nata nel 1974, si è trasformata nel 2023 in una realtà dal respiro internazionale battezzata Cirelli Motor Company (CMC), forte di una gamma di automobili capace di coniugare qualità, design e accessibilità.

Cirelli Motor Company, una gamma SUV ampia e tecnologica

Parliamo di una gamma composta dai sei modelli “SUV” prodotti in Cina, ma rifiniti per soddisfare i difficili gusti e le ricercate esigenze della clientela europea. Questi modelli possono contare su sofisticati propulsori a benzina 1.5 litri e risultano equipaggiati con una dotazione di serie completa e di ultima generazione che soddisfa i più alti standard relativi al comfort, alla sicurezza e alla connettività. Un grande punto di forza di Cirelli è dato dalla possibilità di poter contare su partner tecnici di prim’ordine, come ad esempio Mitsubishi per i motori e Bosch per l’elettronica, senza dimenticare che il sistema telaistico risulta progettato per garantire elevati livelli di sicurezza, in conformità con le normative europee.

Completa il quadro la rapida espansione della sua rete di concessionari ufficiali in Italia, forte di 35 realtà, mentre le officine autorizzate sul nostro territorio sono 15 e ovviamente questi numeri sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale nel prossimo futuro.

CMC Hydrogen Hybrid, la tecnologia green che strizza l’occhio al futuro della Mobilità

Cirelli Motor Company ci ha regalato un anteprima molto interessante sul futuro della Mobilità denominato “Hydrogen Hybrid”. Parliamo di un dispositivo avanzato per la produzione di idrogeno, appositamente sviluppato per convertire i propulsori endotermici in motori ibridi a idrogeno. Questo sistema innovativo porta numerosi vantaggi, come ad esempio il miglioramento delle prestazioni del veicolo, ma soprattutto contribuisce a ridurre l’impatto ambientale perché permette di abbattere consumi di carburante ed emissioni inquinanti. il sistema Hydrogen Hybrid, installato su tutti i motori endotermici prodotti da Cirelli Motor Company, si presenta come una parte essenziale del carburante, grazie al flusso continuo di idrogeno immesso nella camera di scoppio.

Tutti i vantaggi di Hydrogen Hybrid

Tra gli altri benefici che porta in dote questa rivoluzionaria tecnologia troviamo anche una migliore pulizia del Motore perché la camera di scoppio e le valvole di aspirazione/scarico restano pulite, con un conseguente allungamento della vita del motore. Come se non bastasse, l’intervallo di manutenzione aumenta del 25% grazie alla riduzione dei residui carboniosi.

Infine viene garantita lagrazie ad una installazione permanente e sicura che non richiede serbatoi ad alta pressione e non comporta rischi di esplosione, senza dimenticare l’Omologazione CE per ogni componente utilizzato.