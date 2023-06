Comau festeggia 50 anni tra innovazione e avanguardia tecnica

Comau festeggia i suoi primi cinquant'anni. Mezzo secolo durante il quale non ha mai smesso di rinnovarsi e di innovare, come dimostrato alla recente fiera Automatica di Monaco. Qui sono state esposte alcune soluzioni affascinanti, come quella mobile robotizzata per la saldatura, co-sviluppata con Fincantieri, o il nuovo esoscheletro sperimentato con Esselunga, oppure la fabbrica mobile per l’installazione di pannelli solari e per finire coi sistemi digitali e per il training professionale. Nello splendido scenario della rassegna bavarse, Comau sfoggia le sue nuove soluzioni di automazione sostenibile e avanzata.

"La richiesta di automazione cresce di oltre il 10% all'anno, con picchi ancora più elevati in settori che finora avevano poca o nessuna automazione", ha spiegato Pietro Gorlier, CEO di Comau. "Comau sta plasmando l'innovazione, rafforzando la sua lunga esperienza nel settore e lavorando con una solida rete di aziende leader globali nei loro ambiti, per sviluppare tecnologie sempre più diversificate, basate sull’uso della robotica avanzata e della digitalizzazione, che possono rendere i processi di produzione sempre più efficienti e sostenibili, in molteplici aree di applicazione. Tutto ciò è possibile grazie al nostro impegno costante nell'automazione avanzata e alle competenze delle nostre persone che, negli ultimi 50 anni, hanno costantemente contribuito a incrementare il valore della nostra azienda".

Le innovazioni di Comau ad Automatica

Le proposte di Comau mostrate ad Automatica sono uniche sul mercato e sono state rivelate per la prima volta proprio qui. Una di queste è Hyperflex, una fabbrica mobile rivoluzionaria concepita per accrescere l'efficienza dell'installazione dei pannelli solari e per consentire una riduzione dei costi per l'installazione dei parchi solari (risparmio medio del 35% sul prezzo per pannello), elemento cardine per toccare gli obiettivi globali di emissioni zero. In anteprima, sempre ad Automatica, Comau ha presentato il MATE-XB, il nuovissimo esoscheletro indossabile progettato per abbassare sostanzialmente l'affaticamento della schiena durante il sollevamento e le attività cicliche. Sviluppato con IUVO e in collaborazione con Esselunga, sia come primo utilizzatore che come partner per la validazione, la soluzione è capace di supportare i lavoratori che spostano carichi fino a 25 kg con una riduzione fino al 35% dello sforzo muscolare percepito.

Mate XB

Il sodalizio con Fincantieri

Ad Automatica è stato il momento ideale per aggiornare l'unione con Fincantieri, con la firma di una nuova Lettera di Intenti, e per presentare MR4WELD, una soluzione unica di saldatura robotizzata mobile che è in grado di accrescere l’operatività fino a 3 volte rispetto a un processo manuale. Progettata e implementata per saldare strutture in acciaio durante la fase di costruzione delle navi in cantiere, questa scelta flessibile può essere riconfigurata e adattata alle esigenze di altri settori e aree di applicazione. La rinnovata collaborazione tra le due aziende italiane si fonda sullo sviluppo di nuovi prodotti con il target condiviso di applicare la tecnologia, la digitalizzazione e l’innovazione per trovare soluzioni robotizzate mobili per ambienti non strutturati, volte a migliorare sia la performance di produzione che il benessere dei lavoratori.

“Oltre all’opportunità di lavorare con un’azienda leader come Fincantieri e di sviluppare sistemi mobili robotizzati all’avanguardia per ambienti non strutturati, l’estensione della nostra collaborazione esprime la determinazione di Comau nel fornire soluzioni all’avanguardia e altamente flessibili per scenari di produzione complessi”, ha spiegato Pietro Gorlier, Amministratore Delegato di Comau. “Crediamo inoltre che il significativo potenziale di mercato per il robot mobile MR4Weld vada oltre la costruzione navale, dato che si stima che il mercato della robotica mobile avrà un tasso di crescita annuo del 15% in cinque anni (dal 2022 al 2027), in base a stime interne e a ricerche di mercato”.

Pietro Gorlier, CEO Comau

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “MR4Weld è un progetto che intercetta molteplici direttrici del nostro sviluppo: automazione e digitalizzazione, due elementi trainanti del nostro piano industriale, al pari della responsabilità d’impresa, che trova risposta nel soddisfacimento di ben cinque degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, anche con riferimento alla sicurezza e alla formazione delle risorse. La partnership con Comau ha prodotto un unicum nel nostro settore, un risultato di grande valenza industriale che conferma l’impegno di Fincantieri nella ricerca dell’eccellenza”.

Gli ulteriori obiettivi di Comau

Con l'orizzonte di rendere più fruibile l’automazione, Comau ha collaborato anche con Intrinsic (Alphabet) e insieme hanno portato, alla kermesse di Monaco, anche Flowstate, la piattaforma software basata sull’AI recentemente annunciata che darà accesso a nuove funzionalità per i robot, introducendo all’utilizzo della robotica in tutti gli ambiti industriali e, in particolar modo, nei settori che hanno un basso livello di automazione. L’azienda, inoltre, porta alla ribalta le sue tecnologie fondate su innovativi sistemi di visione, le soluzioni della famiglia MI.RA tra cui l’ultimo MI.RA/Picker: un sistema per prelevare oggetti da contenitori, automatizzato e ad alta velocità, che riconosce, individua e afferra in modo autonomo pezzi posizionati in modo casuale. Non sono mancate le soluzioni destinate alla formazione, il robot educativo e.DO™ e la tecnologia Seabery Soldamatic che hanno reso protagoniste le tecnologie basate su Intelligenza Artificiale e per il training professionale in un settore, come quello della saldatura, dove si riscontra una notevole difficoltà a reperire addetti specializzati.