Concorso d'Eleganza, a sfilare è il top delle auto classiche E Bmw presenta il nuovo brand di lusso Alpina

“L’asse con Villa d’Este prosegue e anche con grande coerenza. Parliamo del Concorso d'Eleganza più prestigioso al mondo al quale partecipano i collezionisti più importanti con tutte le automobili. L’evento, infatti, non celebra soltanto le Bmw classiche, ma l’intero mondo del classico. Per l’occasione, celebriamo i 40 anni della Bmw M3 30, i 50 della 635 Csi e il sessantesimo della 2002 Cabrio”. Così Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, la cui divisione Classic bavarese da 21 anni co-organizza il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, sul Lago di Como, che nel 2029 taglierà il traguardo del primo secolo. Un appuntamento unico e di assoluto prestigio, in programma dal 15 al 17 maggio prossimi, che a ogni edizione vede Bmw svelerà una novità. “E’ proprio così - spiega Di Silvestre -: riusciamo sempre a coniugare le celebrazioni del passato con l'innovazione e uno sguardo al futuro. Ci sarà, in proposito, la presentazione ufficiale di Bmw Alpina, un brand nuovo all'interno del gruppo bavarese che sarà posizionato con una propria identità, diversa da quella del marchio M. Alpina è un brand di lusso che lavora sull'artigianalità e le prestazioni elevate, un concetto differente rispetto alla sportività pura del marchio M. La produzione, inoltre, sarà limitata proprio per tenere alto il desiderio per questa automobile. Bmw Alpina esclusiva e inclusiva, dunque, perché noi mettiamo sempre insieme le automobili con le persone”.

Al Concorso d’Eleganza 2026 parteciperanno una cinquantina di auto d’epoca, esemplari rari e di inestimabile valore, che si contenderanno gli ambiti trofei in palio. Tra questi, spicca il "Trofeo Bmw Group - Best of Show", la cui giuria composta da grandi esperti selezionerà il vincitore assoluto del Concorso d'Eleganza. Gli altri trofei in palio: il premio del pubblico "Coppa d'Oro", conferito da Villa d'Este, e il "Trofeo del Presidente", che verrà assegnato da Helmut Kaes, responsabile di Bmw Classic e presidente del Concorso sul Lago di Como.

Davide Bertilaccio, ad di Villa d’Este: “Nel 2029 il Concorso d’Eleganza compirà 100 anni. In occasione dei 150 anni di Villa d’Este, nel 2022, abbiamo organizzato delle celebrazioni molto importanti. Siamo sicuramente conosciuti per sorprendere e per il 2029 organizzeremo una sorpresa”.

Nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, Bertilaccio ha accennato alla nascita di manifestazioni analoghe con protagoniste le auto d’epoca. In proposito, proprio nei giorni scorsi si è tenuto a Roma l’Anantara Concorso. “Non voglio essere pretenzioso - il commento dell’ad di Villa d’Este - ma penso che avere l'onore di custodire un evento in corso da quasi 100 anni rappresenti l’unicità di quello che facciamo. La location ci aiuta tantissimo, ma a contraddistinguere è il fatto di avere mantenuto e preservato una tradizione da quasi un secolo. Peraltro, quest'anno la presentazione di Bmw Alpina ci differenzia dagli altri. Comunque, sono anche contento di vedere crescere altri concorsi: significa che l'interesse e la passione per l’auto classica rimangono. Mi chiede se questa passione sta contagiando anche i cinesi? Io sono un po' campanilista e preferirei che le macchine restassero qui in Europa, piuttosto che vederle andare in Paesi stranieri. Di sicuro, dalla Cina ci sono appassionati che vengono a vedere le auto in Concorso. Speriamo che poi non se le portino via… ”.

Il Concorso d’Eleganza vedrà la presenza dell’attore Pierfrancesco Favino, ambassador di Bmw. “E’ un attore e un interprete straordinario anche delle tecnologie elettrificate di Bmw, la voce delle nostre pubblicità in tv.

Un artista perfettamente in sintonia con la nostra visione di mobilità sostenibile”, sottolinea il presidente Di Silvestre. Tanti i piloti annunciati nel fine settimana a Villa d’Este, tra i quali Roberto Ravaglia, detto “Il Doge”.