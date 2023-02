"Così è cambiata Lotus con l'avvento di Geely"

Lotus Cars, un brand estremamente iconico, fatto di passione, heritage e corse. Nel 2007 si fa avanti il colosso di Geely, proponendosi come “spalla” per la rinascita del marchio inglese. Ecco, partendo da questo, cosa ha significato per Lotus - intesa come azienda, persone, clima, processi - questo passaggio?



"È davvero una rivoluzione per Lotus, non solo un’evoluzione. Fino al 2017 Lotus costruiva presso la sua sede di Hethel auto sportive a 2 o 4 posti e vendeva da 1.500 a 2.000 unita all’anno in tutto il mondo. Da quando Geely ha fatto il suo ingresso nel 2017, è stata creata la strategia di trasformazione "Vision 80" che indica la direzione…"

Ecco, ci faccia capire bene qual è questa direzione.

"Vision 80 mostra una crescita e un obiettivo a circa 100.000 unita all’anno al 2028. Possiamo raggiungere un simile obiettivo solo concentrandoci sulle persone, sui prodotti, sui mercati. Dove deve essere, lì deve accadere. Geely crede davvero nell'importanza di concentrarsi su questi componenti per arrivare a questo risultato. Abbiamo lanciato Evija, la nostra auto sportiva elettrica. Abbiamo lanciato Electra, che arriverà sul mercato quest'anno, il nostro primo Suv completamente elettrico, e nei prossimi anni ci saranno altri prodotti in arrivo. E c'è anche grande attenzione sulle diverse regioni del mondo".

In questo scenario, che importanza riveste per voi l'Europa?

"Dobbiamo concentrarci sull'Europa per poter ottenere risultati in Europa. L'avvento di Geely è stato un completo cambiamento ma Lotus è rimasta fedele al marchio. Siamo Lotus e siamo l'iconico filo conduttore vincente che siamo sempre stati. Continueremo ad esserlo, concentrandoci sui prodotti, concentrandoci sui target del pubblico, concentrandoci sulla tecnologia e sulle belle auto progettate per uno scopo. Ed è quello che continueremo a fare".

Da impresa “locale” a impresa globale, cosa significa questo cambio di paradigma?

"Veniamo dall'azienda che è nata e cresciuta a Hethel, nella costa sud-orientale del Regno Unito. Che è stato il cuore di tutto fino al 2017. Successivamente è stato aperto un centro design a Coventry. Quindi, ogni singola Lotus che arriva sul mercato è ancora progettata nel Regno Unito. Tutto ciò che abbiamo, che è firmato Lotus, è progettato nel Regno Unito".

Poi cos'altro è successo?

"Abbiamo anche lanciato un centro di ingegneria vicino a Francoforte. Ora abbiamo una fabbrica a Wuhan, in Cina, dove c'è anche un grande ufficio. E abbiamo le macchine qui in Europa. Quindi stiamo passando da un'azienda di auto sportive con sede locale a un'organizzazione globale. E questo è abbastanza necessario, anche per capire se le tendenze globali che stanno accadendo nel nostro settore sono rilevanti per tutti i diversi mercati. Anche le auto sportive del futuro saranno costruite in modo semplice".

Passando ai veicoli, Lotus è sempre stata, fin dall'inizio con Chapman, una sorta di laboratorio a tutto tondo, una fabbrica di sviluppo in campo automobilistico. È ancora questo l'obiettivo con i prossimi veicoli, offrire qualcosa di alternativo al "già visto"?

"L'ethos di Chapman è ancora molto importante per noi. È il nostro fondatore. La sua mentalità di costruire l'auto vincente, i processi vincenti, di voler entrare nel livello successivo della tecnologia che consentirà un vero caso aziendale, questo è ancora tutto valido per noi. Questo è qualcosa che è molto vicino ai nostri cuori entrando in questa nuova strategia globale. Il quadro è più ampio, ma l'attenzione alle sue idee è ancora molto rilevante. (Chapman) non lo vedresti però entrare nella nuova gamma di prodotti. Ai vecchi tempi, infatti, eravamo sempre concentrati su una o due macchine. Quattro o cinque anni, e avremo quattro o cinque auto diverse. Quindi l'attenzione è ora diffusa attraverso diverse auto. E penso che saremo estremamente orgogliosi".