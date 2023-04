Cosa sappiamo della nuova Concept Lancia, al debutto il 15 aprile

Fervono i preparativi per il secondo evento della “nuova era” di Lancia. In occasione della Milano Design Week, la kermesse collaterale al Salone del Mobile che ogni primavera attira i professionisti e gli appassionati del design da tutto il mondo, Lancia svelerà al mondo una concept car (nota al momento con il nome di Concept Lancia) che costituirà il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni.

Concept Lancia: le prime immagini

Secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi da Napolitano, la nuova Concept Lancia si proporrà come un’evoluzione della scultura Pu+Ra Zero, con le sembianze di un’auto vera e propria e un vero abitacolo sviluppato in collaborazione con la firma italiana dell’arredamento Cassina. Sia dentro sia fuori, il prototipo anticiperà numerose caratteristiche che si ritroveranno sui modelli futuri del marchio, in termini di design, sostenibilità, tecnologia ed elettrificazione. Le prime tre immagini diffuse da Lancia lasciano intendere che il concept possa avere la forma di una piccola coupé, con proporzioni assimilabili a quelle della concept car Lancia Fulvia Coupé del 2003 (mai entrata in produzione benché svelata in veste pressoché definitiva) e diversi rimandi all’anima più radicale del marchio, quella incarnata dalla leggendaria Lancia Stratos.

Parliamo, per esempio, della coda spiovente e degli iconici fari circolari, che racchiudono al centro il nuovo script a caratteri cubitali Lancia. Ispirato alla Stratos sarà anche il tetto circolare, che secondo la casa garantirà una visione panoramica, gestendo al meglio la luce naturale proveniente dall’esterno. Abbinate al tetto sono le linee sinuose della fiancata, come visibile dal teaser che inquadra la vettura dall’alto.

Altri dettagli che raccontano le influenze della lunga storia del design Lancia sono le linee orizzontali presenti sul lunotto posteriore, una rilettura in chiave moderna della celebre struttura frangisole a veneziana della Lancia Beta HPE degli anni 70. Non sono state diffuse, al momento, immagini anticipatorie del frontale, l’elemento che più di tutti sta facendo discutere gli addetti ai lavori e i milioni di appassionati in Italia e nel mondo: di certo sappiamo che verrà proposta un’evoluzione del concetto di calandra “a calice” retroilluminata a LED mostrato sulla scultura Pu+Ra Zero. Sarà questa, infatti, una delle principali firme stilistiche delle future vetture del brand.

Le fasi del Rinascimento di Lancia

Il primo evento della “nuova era” di Lancia, per chi se lo fosse perso, è stato il Lancia Design Day tenutosi a novembre 2022, in cui il brand ha lanciato ufficialmente la sua nuova brand identity svelando una scultura - “Lancia Pu+Ra Zero” - che incarna il nuovo linguaggio stilistico Pu+Ra Design. Di fatto, una dichiarazione di intenti: Lancia fa sul serio, con un piano industriale approvato e finanziato a 10 anni per tornare a essere un marchio rispettato nel mercato premium europeo. Lo farà con una gamma di prodotti totalmente nuova, che vedremo su strada a partire dal 2024 con la nuova Lancia Ypsilon (100% elettrica e mild hybrid), seguita nel 2026 da una nuova ammiraglia di segmento D solo elettrica e dal 2028 con una riedizione della berlina di segmento C Lancia Delta, anch’essa solo elettrica come del resto tutti i modelli dopo la Ypsilon. Un piano che, come più volte ribadito dal CEO Luca Napolitano, procede spedito e che il prossimo 15 aprile farà un ulteriore passo in avanti verso il suo completamento con l’evento “Emozione Pu+Ra”, che sarà visibile in streaming dalle ore 13:00 sul canale YouTube del marchio al seguente link.