Cupra Raval, ecco il nome della prossima compatta elettrica spagnola

La si attende ormai da quasi un anno e a breve, Cupra Raval vedrà la luce. Questo il nome che lo stesso Wayne Griffiths ha svelato recentemente, durante una conferenza al Salone dell’Auto di Barcellona. Si tratterà della prima vettura compatta 100% elettrica della casa spagnola, dal design accattivante e che amplierà il bacino dei potenziali clienti di Cupra. Prende il nome di un quartiere di Barcellona e manifesta un’anima tipicamente urban-pop, in pieno stile Cupra.

Sportiva e accattivante

Si tratterà di uno dei modelli che, a nostro avvisò, incarnerà maggiormente i valori di Cupra. Piccola, accessibile, dirompente, estroversa e 100% elettrica. Questo e molto altro sarà Cupra Raval, la più piccola della gamma e che riprende il nome di uno dei quartieri più originali e pittoreschi della città catalana. El Raval è infatti il nome del distretto tipicamente popolato da artisti di strada, molteplici colori e quell’anima un po’ urban alla quale si vuole avvicinare questo modello. Non a caso si tratta di una vettura pensata per le nuove generazioni, alla ricerca di un prodotto vivace, energico, dalle linee inedite e di tendenza. Da non sottovalutare poi il concetto di community, tanto caro a Cupra quanto alla Generazione Z, la stessa che – anche in maniera alle volte difficoltosa – popola molti quartieri nel mondo, proprio come a El Raval. A tal proposito, la casa spagnola sta anche dialogando con l’amministrazione locale per riqualificare l’area, creando zone di aggregazione per i giovani, con nuove attività e centri culturali.

A livello estetico riprende la fisionomia e le linee dalla concept Cupra Urban Rebel, lanciata circa un anno addietro. Forti linee di tensione e ampi cerchi in lega, fino a 18 o 19”, sebbene le linee definitive del modello saranno ancora da svelare. Molto elaborate le luci a led anteriori e posteriori, con il nuovo motivo triangolare che andrà a caratterizzare le future auto del brand. Concludono l’opera un’alta linea di cintura, estrattore pronunciato posteriore e un set-up su strada che sarà tipicamente Cupra.

Sarà costruita a partire dalla piattaforma MEB Small nella fabbrica di Martorell, vicino a Barcellona. Cupra ha anche fatto sapere che investirà circa 3 miliardi di euro per ammodernare l’impianto, con nuovi macchinari e processi più tecnologici per aumentare la produttività e il controllo qualità. Raval condividerà inoltre pianale e meccanica con citycar elettriche di altri brand, che presenteranno una fisionomia simile e stesse dimensioni.

Il brand Cupra è in costante crescita, con un clima “effervescente” attorno ai nuovi modelli che vedranno la luce nei prossimi mesi, con Terramar, Tavascan e, appunto, Raval.