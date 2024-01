Dacia Duster 2024, allestimenti e prezzi del rinnovato SUV

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale della nuova Dacia Duster 2024, terza generazione del fortunato SUV caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo, la Casa romena ha comunicato la gamma allestimenti e il listino ufficiale di questa vettura molto attesa dal mercato. Ordinabile a partire dal mese di marzo, i primi esemplari della nuova Duster saranno consegnati per la prossima estate. Ricordiamo inoltre che l’attuale versione risulterà ancora ordinabile per tutta la metà del 2024.

Dacia Duster 2024, gamma motorizzazioni

La nuova Duster risulta disponibile con 3 differenti motorizzazioni: si parte con il 1.0 turbo a GPL da 101 CV della ECO-G, subito dopo troviamo il 1.2 turbo tre cilindri da 130 CV della TCe 130 mild-hybrid e l’offerta si chiude con la full-hybrid che abbina il 1.6 quattro cilindri a benzina a due motori elettrici ed a una batteria da 1,2 kWh, per una potenza totale di 140 CV. Non sono invece previste unità a gasolio.

Allestimenti e dotazione

La gamma Duster 2024 è suddivisa in quattro allestimenti: Essential, Exspression, Journey e Extreme. La versione entry-level offre una dotazione piuttosto completa che include tra le altre cose: alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, computer di bordo da 3,5 pollici, barre al tetto, sei airbag, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in acciaio da 16 pollici, regolatore e limitatore di velocità e assistente per il mantenimento di corsia. L’allestimento Expression situato nel cuore dell’offerta aggiunge invece: alzacristalli elettrici posteriori, console centrale con vano, cerchi in lega da 17 pollici, strumentazione digitale con display da 7 pollici, infotainment con touchscreen da 10,1 pollici e retrocamera. Al top della gamma troviamo le versioni Journey ed Extreme: la prima punta maggiormente sul comfort e sulla dotazione tecnologica, mentre la variante Extreme sfoggia un aspetto più avventuroso, strizzando l’occhio al mondo off-road.

Prezzi

Dacia è riuscita a mantenere il listino di partenza della Duster al di sotto della soglia psicologica dei 20mila euro. La gamma parte infatti da 19.700 euro, prezzo relativo alla versione Dacia Duster ECO-G 100 (motore 1.0 turbo GPL da 101 CV) declinato nell’allestimento Essential. La variante top di gamma rappresentata dalla motorizzazione Dacia Duster Hybrid 140 (motore Full-hybrid da 140 CV) costa invece 27.900 euro, sia nell’allestimento Journey che Extreme. La Dacia Duster TCe 130 4x2 (trazione anteriore) parte da 22.900 euro (allestimento Expression), mentre la versione integrale Dacia Duster TCe 130 4x4 viene offerta a partire da 25.500 euro.