Nuova Dacia Duster, la terza generazione diventa super tecnologica e anche ibrida

La terza generazione della Dacia Duster è stata finalmente svelata: parliamo uno dei modelli di punta e più fortunati non solo del marchio rumeno, ma di tutto il gruppo Renault. Basti infatti pensare che dal 2010, anno del lancio della prima versione, sono state distribuite circa 2,2 milioni di unità, di cui ben 300mila solo nel nostro paese. Nato come modello low cost, la Duster si è evoluta nel corso degli anni affinando le sue qualità intrinseche e la dotazione offerta, mantenendo allo stesso tempo un ottimo rapporto qualità-prezzo, nonostante l’inevitabile aumento di listino.

Nuova Dacia Duster, dimensioni e design

Basata sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, utilizzata anche da Sandero e Jogger, la nuova Duster adotta il recente linguaggio stilistico del Costruttore. Nonostante al primo sguardo la vettura sembra più massiccia, non cambiano di molto proporzioni e dimensioni, con la lunghezza che infatti aumenta di appena 2 mm, per un totale di 4.343 mm, mentre il passo è pari a 2.657 mm. Cresce il bagagliaio che passa da 445 a 472 litri (versione a trazione anteriore).

Il frontale, con la mascherina che si estende orizzontalmente fino a unirsi in un unico elemento con i proiettori con LED a forma di “Y”, richiama da vicino quello della concept della Bigster che diventerà un modello di serie nel corso del 2025. L’impostazione off-road viene esaltata dalle barre sul tetto (che possono girare di 90°), a cui si aggiungono le protezioni anteriori e posteriori e dai massicci passaruota realizzati in Sparkle. Quest’ultimo è un inedito materiale sostenibile visto per la prima volta sul prototipo “Manifesto” e realizzato fino al 20% con materiale riciclato. Nuovi anche i proiettori posteriori a forma di freccia, mentre il lunotto piuttosto spiovente è enfatizzato da uno spoiler.

Abitacolo

Grazie all’adozione della nuova piattaforma è stato ottenuto più spazio all’interno dell’abitacolo, in particolare in larghezza e nel già citato vano bagagli, nonostante il passo più corto di 16 mm. Osservando la plancia si apprezza una forte iniezione tecnologica: non manca una nuova strumentazione 100% digitale, dedicata alle versioni più ricche, mentre l’entry-level manterrà quella analogica. Sull’estremità superiore della plancia troviamo invece il display centrale da 10,1 pollici rivolto verso il guidatore e in grado di gestire le numerose funzioni dedicate alla connettività, all’audio e alla navigazione. Nuovo anche il cambio, ora di tipo by wire, che ha permesso di ottenere vani più ampi nel tunnel centrale. Per ottenere maggiore versatilità si può optare per il "Sleep Pack", un box removibile che integra un letto matrimoniale pieghevole, un tavolino portaoggetti e uno vano di carico.

Motori

Tutta nuova anche la gamma di motorizzazioni che dice addio al diesel 1.5 da 116 CV per far posto al nuovo motore 1.2 litri TCe 130 mild hybrid, con sistema a 48 Volt, in grado di sviluppare 130 CV. Questa unità può essere abbinata sia alla trazione anteriore che a quella integrale. Un’altra novità assoluta è rappresentata dall’unità full hybrid che abbina un benzina 1.6 litri da 94 CV e due motori elettrici (uno da 36 kW/49 CV e un altro da 15 kW/20 CV con funzione di generatore), il tutto alimentato da un accumulatore da 1,2 kWh e gestito da un cambio automatico. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, questo motore permette alla Duster di muoversi in modalità elettrica per l'80% del tempo in città. Confermato invece la versione bi-fuel a GPL che promette un’autonomia fino a 1.300 chilometri.

Duster 4x4

Le versioni 4x4 vantano spiccate doti off-road, coadiuvate da un'altezza da terra di 217 millimetri e angoli di attacco e uscita pari a 31° e 36°. La trazione integrale può essere gestita sfruttando le 5 modalità del sistema Terrain Control: AUTO, SNOW (neve). Mud/Sand (fango e sabbia), OFF-ROAD e ECO.

Prezzo

La nuova Dacia Duster debutterà sul mercato nel corso del 2024, mentre i prezzi non sono stati ancora comunicati, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbero partire sotto i 20mila euro.