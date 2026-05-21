Dacia Duster, l'era dello Starkle e del design eco-smart

Dacia Duster continua a consolidare il suo ruolo di riferimento nel mercato automobilistico europeo, dove dal 2018 detiene il primato di SUV più venduto a privati. Questo successo non è dovuto solo al suo rapporto qualità-prezzo, ma alla capacità del brand di evolversi restando fedele ai valori di robustezza ed essenzialità. Con l'ultima generazione, Duster compie un passo decisivo verso una sostenibilità concreta, introducendo soluzioni materiche inedite che definiscono una nuova estetica "eco-smart".

Starkle: l'innovazione materica tesa alla durata

Il pilastro della strategia di sostenibilità di Dacia è rappresentato dallo Starkle, un materiale innovativo sviluppato direttamente dal brand. Questo composto si distingue per la sua anima ecologica, essendo costituito per il 20% da plastica riciclata. Tuttavia, la vera rivoluzione dello Starkle non risiede solo nella sua composizione, ma nel suo ciclo di vita: il materiale è tinto in massa, il che significa che non richiede alcun processo di verniciatura esterna.

L'assenza di vernice offre vantaggi tangibili sia per l'ambiente che per l'utente finale. Dal punto di vista ecologico, si eliminano le emissioni legate ai solventi e ai processi di verniciatura industriale; dal punto di vista pratico, il materiale mantiene inalterato il suo colore originale anche in presenza di urti o graffi, poiché il pigmento è presente in tutto lo spessore della plastica. Lo Starkle si presenta con un aspetto grezzo e tecnico, caratterizzato da particelle bianche visibili che ne sottolineano l'origine riciclata e l'identità robusta.

Design funzionale e protezione continua

La filosofia costruttiva di Duster prevede che il design sia sempre al servizio della funzionalità. Il veicolo è avvolto da una cintura protettiva continua che ne garantisce la resistenza nelle attività outdoor più impegnative. Questa protezione integrale comprende i paraurti, i passaruota e le protezioni laterali, tutti realizzati in Starkle.

Anche le ampie piastre anteriori e posteriori sono progettate seguendo lo stesso principio: sono tinte in massa per resistere all'usura e ai piccoli danni tipici del fuoristrada, garantendo che il SUV mantenga un aspetto solido e curato nel tempo senza interventi di ripristino estetico. Questa scelta stilistica contribuisce a creare volumi netti e proporzioni equilibrate che conferiscono al modello una presenza su strada immediatamente riconoscibile.

Oltre la plastica: l'addio alle cromature

La ricerca della sostenibilità in Dacia non si ferma all'uso di plastiche riciclate. Un altro cambiamento fondamentale riguarda l'eliminazione totale delle cromature decorative e della pelle di origine animale. Le finiture che un tempo sarebbero state cromate sono state sostituite da soluzioni alternative più ecologiche, che riducono drasticamente il consumo energetico durante la produzione e l'inquinamento derivante dalle acque reflue industriali.

Questa filosofia produttiva dimostra come sia possibile creare un design moderno e attraente riducendo l’impatto ambientale della filiera produttiva.