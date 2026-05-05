Dacia Duster, il SUV che abbina l’ibrido a GPL e la trazione 4x4

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove le scelte sembrano spesso limitate da rigidi compromessi tra ecologia e prestazioni, Dacia ha deciso di riscrivere le regole. Il SUV di successo, infatti, si presenta oggi anche nella variante Hybrid-G 150 4x4 Automatico, un'offerta unica sul mercato, capace di fondere per la prima volta la trazione integrale, l'alimentazione bifuel (Benzina-GPL) e la comodità della trasmissione automatica. Si tratta di un’evoluzione che trasforma il concetto di versatilità in un qualcosa di ancora più intelligente.

Una sorpresa sotto il cofano

Immaginate di muovervi nel traffico congestionato di una metropoli moderna. Con il nuovo motore Hybrid-G 150, l'esperienza cambia radicalmente: grazie alla batteria agli ioni di litio da 48V (0,84 kWh) abbinata a un motore elettrico collegato direttamente alle ruote posteriori, il veicolo può circolare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica in ambiente urbano. È una danza silenziosa che non solo abbatte lo stress acustico, ma garantisce consumi (7,3 litri ogni 100 km) ed emissioni di CO₂ estremamente contenuti, a partire da 117 g/km quando si viaggia a GPL.

Il fulcro di questa innovazione è un sistema a 115 kW combinati che non rinuncia alla spinta. La trasmissione è un capolavoro di ingegneria modulare: un cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti per il motore termico, assistito da un’unità a 2 rapporti dedicata al motore elettrico. Questa architettura permette di avere una coppia poderosa a bassa velocità — ideale per il fuoristrada — mentre ad andature autostradali (fino a 140 km/h) il motore elettrico lavora a regime ridotto per ottimizzare la trazione del retrotreno.

L’inarrestabile viaggiatrice da 1.500 chilometri

La vera magia narrativa di questo motore si svela però nei lunghi viaggi. Grazie alla combinazione di due serbatoi da 50 litri ciascuno (uno per la benzina e uno per il GPL), l'autonomia totale del Duster Hybrid-G 150 può raggiungere l'incredibile soglia dei 1.500 km nel ciclo WLTP senza necessità di rifornimento. È il sogno di ogni viaggiatore: attraversare nazioni intere con un solo pieno, beneficiando di un TCO (Total Cost of Ownership) ridotto del 30% grazie al minor costo del GPL rispetto ai carburanti tradizionali.

Ma non è solo una questione di risparmio. Quando l'asfalto finisce e inizia il fango, la Hybrid-G 150 mantiene intatte le leggendarie doti da fuoristrada della gamma Dacia. La modalità "in folle" disinnesta la frizione quando non serve la trazione integrale, eliminando gli attriti e contenendo i consumi nella marcia a due ruote motrici, rendendo la vettura fluida e reattiva in ogni condizione.

Prezzi e disponibilità

Questa novità non è riservata a pochi eletti. Dacia ha posizionato la nuova motorizzazione all'interno di una gamma accessibile e trasparente. Il Duster Hybrid-G 150 4x4 è ordinabile a partire da 28.500 euro per la versione Expression, salendo a 30.050 euro per gli allestimenti più ricchi come Journey ed Extreme.

Dacia introduce un compagno di avventure tecnologicamente avanzato, dotato di serie — proprio su questa motorizzazione — del

freno di stazionamento elettrico a partire dal livello Expression. È la conferma che l'essenziale, per Dacia, non significa rinunciare a nulla, men che meno al piacere di una guida automatica, ecologica e inarrestabile