Dacia Duster, tecnologia e funzionalità smart senza rinunciare al "value for money"

Dacia persegue nella sua filosofia "value for money" anche con la terza generazione di Dacia Duster, che brilla nel mercato grazie a un equilibrio impeccabile tra prezzo competitivo, dotazioni tecnologiche e funzionalità pensate per affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Il SUV di successo del marchio del gruppo Renault alza l’asticella in termini di qualità, comfort e connettività, senza abbandonare quella semplicità che da sempre è uno dei suoi punti di forza.

Più spazio e soluzioni intelligenti

Dacia Duster si distingue, innanzitutto, per un abitacolo più spazioso, progettato per migliorare l’esperienza di guida quotidiana. L’ergonomia si combina con soluzioni intelligenti come le barre da tetto modulabili e la gamma di accessori YouClip, pensati per ampliare le possibilità di utilizzo interno ed esterno del veicolo. Il marchio romeno dimostra ancora una volta come la praticità non debba necessariamente avere un prezzo elevato. Sul fronte tecnologico, invece, Dacia compie un deciso passo avanti. A partire dall’allestimento Expression, Duster monta di serie un touchscreen centrale da 10,1 pollici, integrato nei sistemi multimediali Media Display e Media Nav Live.

Il primo offre connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un impianto audio con quattro altoparlanti, mentre il secondo, disponibile su Journey e in opzione su Extreme ed Expression, integra navigazione connessa con aggiornamenti in tempo reale sul traffico e mappe gratuite aggiornabili per otto anni, oltre a un sistema audio Arkamys 3D con sei altoparlanti. Nel caso dell’allestimento di ingresso Essential, Dacia propone il Media Control, una soluzione più semplice ma non meno funzionale: un sistema multimediale gestibile tramite i comandi al volante, con schermo da 3,5 pollici e supporto integrato per smartphone. Grazie alla app gratuita Dacia Media Control, lo smartphone si trasforma in una vera e propria estensione del veicolo.

Connettività evoluta e aggiornamenti FOTA

La connettività nativa è un altro dei punti di forza del nuovo modello, in linea con la nuova normativa europea GSR2. Per i modelli dotati di Media Display e Media Nav Live, Duster offre anche aggiornamenti software da remoto tramite tecnologia FOTA (Firmware Over The Air), eliminando la necessità di recarsi in officina per avere sempre il sistema aggiornato. Un'altra novità importante è il computer di bordo digitale a colori da 7 pollici, personalizzabile a seconda delle preferenze del conducente, presente a partire dall’allestimento Expression.

Per rendere ogni viaggio ancora più comodo, Dacia Duster integra numerose soluzioni pensate per la praticità quotidiana. Oltre al vano porta smartphone standard, sulle versioni dotate di Media Display e Media Nav Live sono presenti fino a quattro porte USB-C retroilluminate – due anteriori e due posteriori – per la ricarica dei dispositivi mobili. Non manca nemmeno il caricabatterie wireless, di serie sull’allestimento Journey e disponibile in opzione su Extreme.

Dacia Duster: più sicurezza con i nuovi ADAS

La sicurezza attiva è stata uno dei punti su cui Dacia ha investito maggiormente per la terza generazione di Duster. Oltre al regolatore e limitatore di velocità di serie a partire dall'allestimento Essential e all'accensione automatica degli anabbaglianti, il SUV integra ora una serie completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), in linea con le normative europee.

Tra questi figurano la frenata automatica di emergenza (con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e motocicli), il riconoscimento dei cartelli stradali con allerta per eccesso di velocità, l’assistenza al mantenimento della corsia e al parcheggio posteriore, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e la chiamata d'emergenza (eCall). I livelli di allestimento più ricchi, come Extreme e Journey, aggiungono anche la funzione di commutazione automatica degli abbaglianti. Un’interessante novità è rappresentata dal pulsante "My Safety", che consente al conducente di configurare rapidamente i dispositivi di assistenza alla guida secondo le proprie preferenze personali.

In definitiva, con Dacia Duster, il marchio romeno riesce a dimostrare ancora una volta che tecnologia, comfort e sicurezza possono essere accessibili a tutti, senza rinunciare alla concretezza e all’affidabilità che da sempre lo caratterizzano.