Dacia Duster, l'animo outdoor è esaltato dalle sue caratteristiche

La terza generazione di Dacia Duster si presenta al pubblico con un’identità più marcata e una vocazione outdoor ancora più forte. Il celebre SUV compatto del marchio romeno, ormai punto di riferimento per chi cerca affidabilità e praticità a un prezzo accessibile, porta in dote con una serie di innovazioni che lo rendono un vero compagno di viaggio per ogni tipo di avventura. Qualunque strada, ormai, non fa più alcuna paura.

Progettato per la versatilità

La nuova generazione di Dacia Duster è stata pensata per affrontare con disinvoltura qualsiasi terreno. Merito di una piattaforma più rigida e stabile, che garantisce maggiore sicurezza nei cambi di direzione e in curva. Il modello a trazione integrale beneficia di un miglioramento del 17% in termini di stabilità, un dato significativo che si traduce in un comportamento su strada più controllato e rassicurante.

La vera novità, però, è rappresentata dal sistema Terrain Control, disponibile nella versione 4x4. Questo sofisticato dispositivo elettronico permette al guidatore di scegliere tra cinque modalità di guida: AUTO, SNOW, MUD/SAND, OFF-ROAD ed ECO. Ognuna è pensata per ottimizzare le prestazioni in base alle condizioni del terreno, dalla neve al fango, passando per l’asfalto asciutto. La modalità OFF-ROAD, in particolare, rappresenta un’evoluzione importante rispetto al classico 4x4 lock, adattandosi dinamicamente all’aderenza rilevata e alla velocità del veicolo.

Numeri da vero fuoristrada

Dacia Duster si conferma anche nelle specifiche tecniche come un veicolo adatto all’off-road. L’altezza da terra nella versione a trazione integrale è di ben 217 mm, mentre gli angoli di attacco e uscita raggiungono rispettivamente i 31° all’anteriore e i 36° al posteriore. L’angolo di dosso, pari a 24°, permette di affrontare anche gli ostacoli più impegnativi senza difficoltà. Non manca il controllo della velocità in discesa, utile in situazioni di guida ripida o su superfici scivolose. Questo sistema gestisce i freni automaticamente, lasciando al conducente il solo compito di dirigere il volante. Funziona fino a 30 km/h e in tutte le marce, retromarcia inclusa.

Dacia Duster: design robusto, materiali intelligenti

Il look del nuovo Duster trasmette solidità e praticità. La scocca è protetta da una "cintura" continua di protezioni laterali che si estendono fino ai paraurti. Un design pensato non solo per l’estetica, ma per difendere la carrozzeria da urti e graffi, inevitabili nella guida all'interno della natura. Le piastre inferiori, poste sotto i paraurti, sono realizzate in materiali resistenti e proteggono il sottoscocca da eventuali impatti con pietre o asperità del terreno.

L’abitacolo, invece, è stato progettato con la stessa filosofia: tutto è funzionale, resistente e facile da pulire. Nell’allestimento Extreme, troviamo sellerie in TEP microcloud lavabili e tappetini in gomma, presenti anche nel vano bagagli. Il 20% dei materiali utilizzati per i tappetini proviene da fonti riciclate, a conferma dell’attenzione crescente del marchio alla sostenibilità.

Tecnologia utile al servizio del conducente

Il display centrale da 10,1 pollici è il tempio tecnologico del Duster. Oltre a offrire informazioni su inclinazione laterale e beccheggio, mostra in tempo reale la ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno. Dati essenziali per chi ama mettersi alla prova su percorsi impegnativi. I materiali scelti per gli esterni confermano l’impegno di Dacia nella ricerca di soluzioni innovative. Le protezioni sono realizzate in Starkle, un nuovo materiale plastico non verniciato sviluppato in casa. La sua particolarità è quella di mascherare i graffi, grazie a una colorazione integrale e non superficiale.

Motorizzazione e trasmissione

Il Dacia Duster a trazione integrale è equipaggiato esclusivamente con motore 1.2 TCe 130, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Una combinazione che promette un buon equilibrio tra prestazioni, consumi e piacere di guida, mantenendo inalterata la filosofia di accessibilità del marchio.

In definitiva, il crossover del brand romeno non ha ricevuto solamente un upgrade di tipo estetico: è un SUV che evolve, diventando più robusto, più intelligente e più adatto a un utilizzo a 360 gradi. Pensato per gli amanti dell’outdoor, è il compagno ideale per chi vuole esplorare nuovi orizzonti senza compromessi.